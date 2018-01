Falleció en EEUU la protagonista de un icónico afiche feminista

La estadounidense Naomi Parker Fraley, que inspiró el icónico afiche de la época de la Segunda Guerra Mundial "Rosie the Riveter" (Rosie, la remachadora), más tarde convertido en un símbolo feminista, murió a los 96 años.



El famoso poster "We Can Do It!" está basado en una fotografía suya trabajando en la Estación Naval Aérea en California poco después del ataque japonés a Pearl Harbour, Hawai, en diciembre de 1941.



La imagen se convirtió luego en un símbolo de los cambios sociales de la época de la guerra, en la que las mujeres tuvieron que ocupar los puestos vacantes en las fábricas y otros lugares de trabajo.



El cartel, realizado por el artista J. Howard Miller, muestra a una mujer en overol azul, con un pañuelo rojo y blanco en su cabeza para recoger su cabello, que tiene la manga levantada y muestra los músculos de su brazo.



La empresa Westinghouse Electric encargó el poster para levantar la moral de los trabajadores y lo expuso durante un tiempo en sus fábricas, según el Museo Nacional de Historia Americana.



El cartel fue redescubierto en los años 80 y se volvió un símbolo del movimiento feminista. Allí fue que se nombró a la icónica figura "Rosie la remachadora".



Fraley, cuya nuera Marnie Blankenship confirmó el lunes su muerte el 20 de enero en el dario The New York Times, no fue reconocida por décadas como la modelo del póster. Durante muchos años, otra obrera, Geraldine Hoff Doyle, fue identificada erróneamente como la mujer representada en el cartel.



El investigador James Kimble, de la Universidad Seton Hall de Nueva Jersey, publicó en 2016 un informe respaldando la reivindicación de Fraley de haber sido la verdadera inspiración de la imagen.



El académico descubrió una fotografía en blanco y negro de 1942 que mostraba a Fraley, de 20 años, luciendo el mismo pañuelo de lunares del póster, que le retenía el cabello mientras operaba una máquina en la fábrica de equipos militares de Alameda, California, donde trabajaba.



"Las mujeres de este país en estos días necesitan algunos íconos", dijo Fraley a la revista People en 2016. "Si creen que soy uno, estoy feliz", declaró.