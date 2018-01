Wall Street opera con firmes avances y sus tres principales índices tocan niveles inéditos

Wall Street opera al alza, con una suba del 0,6% en el Dow Jones de Industriales y con los tres principales indicadores provisionalmente por encima de sus últimos récords al cierre.



El Dow Jones avanzaba 145,78 puntos, hasta 26.356,59 enteros, mientras que el selectivo S&P500 ganaba un 0,3% o 8,35 puntos, hasta 2.847,48 enteros. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq subía un 0,1% o 4,59 puntos, hasta 7.464,88 unidades.



Por sectores, sólo retrocedían el tecnológico (-0,2%) y el de de empresas de servicios públicos (-0,1%), mientras que las alzas más importantes estaban encabezadas por el energético (+0,9%), el de materiales básicos (+0,8%) y el de telecomunicaciones (+0,6%).



De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, las subas más importantes las tenían Verizon, un 1,6%, un día después de que diera a conocer sus resultados trimestrales. Seguían IBM (+1,3%) y el grupo bancario Goldman Sachs (+1,2%).



Dentro de ese grupo los retrocesos mayores los tenían Apple (-0,9%), Procter & Gamble (-0,5%) y McDonald's (-0,1%).



Hoy se vivía una nueva jornada de resultados empresariales, incluidos los que dio antes de la apertura de Wall Street el grupo General Electric, uno de los integrantes del Dow Jones, que subía a un 0,1%.



En términos generales, la nueva tanda de resultados empresariales está aportando buenas señales en el mercado, según los analistas, con un entorno positivo teniendo en cuenta las ventajas corporativas que aporta la reciente reforma fiscal.



Entre los que generan optimismo se encuentra Jamie Dimon, presidente del principal grupo bancario de Estados Unidos, JPMorgan Chase, que desde Davos anticipó hoy que a lo largo de este año el país alcanzará un crecimiento del 4 % en su actividad económica.



"Vamos a estar sentados aquí dentro de un año y lo que nos va a preocupar es la inflación y que los salarios están yendo demasiado altos", afirmó Dimon en declaraciones a la cadena CNBC durante el Foro Económico Mundial.



En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 64,66 dólares el barril, el oro avanzaba hasta 1.354,2 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años subía al 2,656 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,2381 dólares.



• Bolsas europeas



Las principales bolsas europeas abrieron este miércoles en leve baja, salvo la de Fráncfort, a la espera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE). Madrid cae 0,1%; París 0,1%, Milán 0,2% mientras que Londres sube 0,2% y Fráncfort opera estable.



La evolución de las divisas vuelve a cobrar protagonismo en plena temporada de presentación de resultados empresariales. Ahold, con una gran exposición al mercado estadounidense, aumentó un 1,6% sus ventas en el cuarto trimestre gracias a su negocio en Holanda.



La temporada de resultados se ve salpicada por un nuevo profit warning. La francesa Suez se hunde en la Bolsa de París, hasta un 18%, después de rebajar sus previsiones de negocio debido en parte a la inestabilidad en Cataluña.



El profit warning desata una oleada de recortes de revalorización por parte de las firmas de análisis. En el sector farmacéutico, agitado en jornadas anteriores por las compras de empresas biotecnológicas, Novartis traslada el optimismo derivado de unas ventas superiores a lo esperado y de una previsión de un crecimiento mayor de lo previsto en 2018 gracias a sus nuevos fármacos.



• Tokio



Las acciones japonesas cayeron el miércoles debido a que preocupaciones por el avance del yen hicieron que los exportadores perdieran más terreno durante los negocios de la tarde y contrarrestaron la fortaleza de los títulos de empresas inmobiliarias.



El promedio de acciones Nikkei cerró con una baja de 0,8%, a 23.940,78 unidades, alejándose de los 24.129,34 puntos que tocó en la víspera, su nivel más alto desde noviembre de 1991.



El dólar se depreció a menos del umbral de 110 yenes por primera vez en cuatro meses, lo que provocó un interés vendedor en exportadores cuyas ganancias han sido abultadas por la debilidad del yen.



Las acciones de Fanuc Corp se desplomaron un 3,7%, las de Nintendo Co, un 1,9% y las de Tokyo Electron, un 1,7%. Los títulos de bancos también perdieron terreno. Los de Mitsubishi UFJ Financial Group retrocedieron un 2,1 por ciento y los de Sumitomo Mitsui Financial Group, un 1,9%.



Por otro lado, las acciones sensibles a la demanda interna, como las de inmobiliarias, subieron con fuerza. Los títulos de Mitsui Fudosan escalaron un 1,8% y las de Mitsubishi Estate, un 1,2%. El índice más amplio Topix perdió un 0,5%, a 1.901,23 unidades.