Mascherano se despidió del Barcelona y confesó que es lo más difícil de jugar en el equipo catalán

Javier Mascherano se despidió este miércoles del Barcelona asegurando que cumplió un sueño en el club azulgrana que "duró más de lo que había pensado", pero que había llegado el momento de "resetearse un poco y volver a arrancar de nuevo".



"Hace siete años y medio llegué acá para cumplir un sueño, el sueño se terminó, duró más de lo que yo jamás hubiese pensado y llegó el momento de decir adiós", afirmó "Masche" en un acto de despedida, tras confirmarse su salida del Barça rumbo al Hebei Fortune chino.



"Siempre he dicho que lo más difícil de jugar en el Barcelona es que un día te tenías que ir", relató el Jefecito, antes de precisar que llevaba un tiempo pensando dar este paso.



"Era una decisión que tenía que tomar, va con los sentimientos que uno tiene, la edad, el paso del tiempo ha sido un indicador de que iba perdiendo protagonismo y se hacía más difícil", aseguró.



"A veces uno tiene que aceptar la realidad, la realidad mía es que ya no era el jugador que había sido antes, futbolísticamente no tenía la importancia que había tenido antes", dijo Mascherano.



"Necesitaba este cambio, no hay más vueltas que darle, es natural, yo tampoco sentía que podía revertir esta situación", afirmó, precisando que "la calidad de los centrales que hay en el equipo es altísima, y busqué la forma de llegar a solución buena para todos".



"Está claro que tanto tiempo en un lugar, y más en un lugar como este, desgasta muchísimo, y quizás no tenía las mismas fuerzas que tenía antes para luchar por un lugar", dijo.



"A veces es necesario resetearse un poco y empezar a arrancar de nuevo", consideró el central argentino, orgulloso de "terminar mi carrera de élite en el Barcelona" antes de seguir en una liga menos exigente que la española.



El Barcelona y el Hebei Fortune oficializaron este miércoles el traspaso de Mascherano al equipo chino, convirtiéndose en el último gran jugador en acudir al fútbol del gigante asiático.