El escándalo Odebrecht sacude a Perú con nuevos audios del expresidente de la empresa

El escándalo Odebrecht sigue dando que hablar con cada nueva revelación sobre los aportes ilegales de la constructora brasileña en distintos países de Sudamérica.



Ahora, el diario peruano "El Comercio" publicó audios del 9 de noviembre del año pasado, en los que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa, declara ante un equipo de fiscales de ese país en los que detalla los aportes que habría realizado su empresa a las campañas de políticos peruanos, entre ellos los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, como así también a la excandidata Keiko Fujimori.







"El Comercio" accedió a la traducción oficial del interrogatorio, que consta de 146 páginas y recoge las 2 horas y 55 minutos con 48 segundos que duró la cita.







En su declaración, Odebrecht ratificó la entrega de aportes a las campañas de los principales candidatos presidenciales y partidos políticos. "Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, a Keiko, a quien compitió con Alan García, a quien compitió con Toledo", dijo entre otras cosas.







En otro momento, asegura: "Nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales del Perú, a todos los partidos y, probablemente, varias elecciones de congresistas; es decir, era normal que en los países donde actuábamos nosotros hiciéramos eso. No solo apoyábamos al partido oficialista sino también a la oposición".