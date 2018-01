Cómo juega el goleador uruguayo que quiere Gallardo para reforzar a River

Pese a tener a Ignacio Scocco y Lucas Pratto, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, pretende a otro delantero de área. Es por ello que los dirigentes se están moviendo para contratar al uruguayo Rodrigo Aguirre, que milita en Nacional.



Aguirre tiene 23 años y podría llegar a préstamo, ya que su pase pertenece al Udinese de Italia, donde no tiene lugar. El atacante marcó 13 goles en el último torneo uruguayo sin participar de la recta final del certamen debido a que se operó de una rotura de meniscos en la rodilla derecha el pasado 15 de diciembre.



Su representante, Pablo Betancourt, aseguró que sabe del interés de River, aunque aclaró que por el momento no existen contactos formales: "No tengo nada oficial Si hay algo lo tendremos en cuenta, ya que Udinese está dispuesto a cederlo y la idea es priorizar un proyecto deportivo".