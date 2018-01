"Hay que construir un espacio común que no plantee la oposición a matar o morir"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que el peronismo continúa siendo "un gran caos" y llamó a reconstruirlo "desde una idea común" para que "sea más grande que la cabeza de un nombre propio", al tiempo que ratificó su negativa a incluir en ese proceso a la expresidenta Cristina de Kirchner.



"Hay que construir una alternativa superadora. No estoy hablando en primera persona. Quiero ser parte de la construcción de un espacio común que le ofrezca a los argentinos algo que no plantee la oposición a matar o morir, sino una alternativa superadora", sostuvo el mandatario norteño.



En diálogo con radio La Red, el referente peronista subrayó que en las elecciones presidenciales de 2019 "hay que poner al que sea más competitivo de aquellos que pensamos más o menos parecido. No se trata de una cuestión de voluntad personal. Hay que hacer una construcción colectiva".



En ese sentido, Urtubey destacó que las primarias son "el mecanismo más validante en términos democráticos".



"Es el único mecanismo que impide que los que manejan los partidos políticos impongan candidaturas a dedo. El peronismo hoy no tiene ese problema porque no lo maneja nadie, es un gran caos", agregó.



Consultado respecto a la conformación del espacio, el salteño aclaró que, a su entender, debe ser "sin Cristina".



"Representamos cosas diferentes. Y, además, ella misma ya tomó la decisión de trabajar y construir un espacio político alternativo al peronismo", afirmó.



Asimismo, el gobernador peronista definió al exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo como "un dirigente que tiene muchísimo para aportar".



Sin embargo, el norteño remarcó que "lo importante es construir un espacio común que sea más grande que la cabeza de un nombre propio".



"Nos vamos a equivocar si pretendemos que todo este proceso de reconstrucción se haga desde un candidato. Hay que hacerlo desde una idea común y después tenemos que buscar al candidato. Sino, vamos a achicar al espacio al tamaño de una cabeza", concluyó.