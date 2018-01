En medio de otra disparada del dólar, refinanciaron Letes por u$s 800 M (ofertas treparon a casi u$s 5.000 M)

El Ministerio de Finanzas anunció que se refinanció la totalidad de los vencimientos de las Letras del Tesoro alcanzado los u$s 800 millones en medio de una fuerte disparada del dólar que colocó al billete verde en el umbral de los $ 20.



A través de un comunicado, desde el la cartera que conduce Luis Caputo indicaron que este miércoles se adjudicaron u$s 400 millones en papeles a 196 días (vencimiento el 10 de agosto próximo) y otros u$s 400 millones a 364 días con vencimiento el 25 de enero de 2019.



Por lo pronto, el mercado siguió de cerca la licitación ya que las ofertas de la licitación treparon hasta los u$s 4.915 millones, distribuidas en u$s 3.174 millones para la Letra a 196 días y unos u$s 1.741 millones para la Letra a 364 días. Desde Finanzas indicaron que este miércoles se recibieron nada menos que 4.373 órdenes de compra.



De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del tramo general de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 10,99% y a las de la Letra a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 22,49%.



Lo cierto es que el dólar volvió a recalentarse en medio de un verano que tiene al billete verde como principal objeto de deseo del mercado. La demanda debido a la expectativa de tasas reales en pesos más acotadas, el dólar profundizó su escalada alcista este miércoles al trepar otros 27 centavos al nuevo récord de $ 19,93 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com.