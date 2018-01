El elogio de Federer a Ginóbili: "Es una inspiración"

Uno de los puntos más destacados de la última temporada de Roger Federer fue su vitalidad renovada para volver al primer plano del tenis y quedar a pasos del número 1 del mundo. Hoy, a sus casi 37 años, es sinónimo de un deportista que llega a las curvas finales en plenitud. Un caso muy parecido al de Emanuel Ginóbili, a quien consideró "una inspiración".



"Me siento parecido. Estoy viejo pero me siento bien. Está bueno ver a otros deportistas hacer lo mismo. Ser capaces de mantenerse cerca de la cima, en buena forma. Y seguir divirtiéndose. Es una motivación y una inspiración. Algunos no nos conocemos, pero sabemos del otro", comentó el suizo, ganador de 19 títulos de Grand Slam en una entrevista con ESPN.







Para el actual número 2 del ranking, una de las claves para mantenerse vigente es el deseo de seguir obteniendo cosas importantes: "Estuve viendo a Tom Brady, de los New England Patriots, jugando. Es genial ver el hambre que tiene para ganar más. Y es la sensación que tengo que tener también, por supuesto. Si sigo jugando a mi edad es porque tengo es porque quiero conseguir algo".



Además de la actualidad que poseen ambas figuras del deporte a pesar de la edad, los dos tienen una curiosa característica en común: son padres de mellizos.



"Quizás hay un secreto con ellos, te dan energía extra, porque necesitás estar fuerte para manejar a dos niños. Pero también creo que te mantienen joven. Tal vez sea algo inspirador también, que te vean jugar algún día", reflexionó el máximo ganador de Wimbledon.



Por último, consideró que "Ginóbili es un gran jugador. Creo que el secreto para todos nosotros es mantenerse en forma y tener ese fuego interno y ese deseo de seguir siendo exitoso. Y él parece tenerlo y es genial".



(Video gentileza ESPN)