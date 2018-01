Ídolos y leyendas del Barcelona protagonizaron un emotivo video para despedir a Mascherano

Mimado por sus compañeros, sus técnicos y los dirigentes del Barcelona, Javier Mascherano se despidió del club catalán en medio de una marea de elogios y de gestos de cariño y admiración.



Desde Lionel Messi, que apareció con traje como si fuese una caremonia de gala, hasta el ex azulgrana Xavi Hernández, que le envió un mensaje desde Qatar, todos quisieron decir adiós al "Jefecito" destacando los valores que representó en el Barcelona.



"Me quedo con todo lo que vivimos acá en el club, la cosas buenas y las malas. Fue mucho tiempo y fue hermoso compartirlo con vos", le dijo Messi, en un emotivo video en el que participaron todos los integrantes del plantel.



"Ha sido un placer enorme jugar contigo, han sido muchos años e, inesperadamente, hemos jugado en la defensa muchos de ellos porque, cuando llegaste, no venías con esta intención", señaló Gerard Piqué, el hombre que, junto a Mascherano, defendió el centro de la zaga azulgrana durante siete temporadas.







"Ha sido un orgullo. Hemos ganado mucho más de lo que esperábamos, espero que te vaya bien y que nos reencontremos pronto", añadió el hombre que, probablemente, heredará la cuarta capitanía que ostentaba Mascherano.



"Eso lo decidirán los chicos, pero Gery (Piqué) tiene mucha ascendencia sobre el grupo y podría serlo", señaló Mascherano preguntado al respecto. "No siéndolo, ya ejerció como tal y, además, él no necesita que se lo encasille con ese rótulo para serlo".



Andrés Iniesta, el actual capitán, también participó en el video: "Fue un verdadero privilegio compartir tantas y tantas cosas contigo, no sólo hablo de títulos sino del día a día, nuestras charlas y cosas. Comparto tu forma de ser y de ver el deporte y la vida y por eso estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir vestuario contigo".



El uruguayo Luis Suárez, que no estuvo presente en el acto de despedida, también tuvo palabras de agradecimiento para el cuarto extranjero que más partidos disputó con el Barcelona: "Quiero agradecerte el trato que tuviste conmigo desde que llegué acá el primer día, siempre espectacular, siempre tratándome de maravilla".



"Y también el ser uno de los privilegiados que compartió vestuario, charlas, anécdotas y cosas dentro de la cancha que son increíbles", añadió el delantero uruguayo.



"Javi, máquina, gracias por lo que has aportado a este club. Eres un ejemplo increíble de compañerismo y profesionalidad. Los extranjeros que vienen al club deberían tomar ejemplo de ti", le trasladó Xavi Hernández desde Qatar.



"Te deseo todo lo mejor, con todo el cariño que te tengo. Ha sido un orgullo y un placer compartir cosas contigo y jugar a tu lado", continuó el mediocampista y ex capitán azulgrana en un mensaje grabado aparte.



"Eres un fenómeno como deportista y, sobre todo, como persona, con una calidad humana tremenda", concluyó Carles Naval, el eterno delegado del Barcelona, el hombre que ha tratado con más futbolistas en el club catalán.