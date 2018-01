La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó que el Gobierno "no se metió contra el sindicalismo, sino contra la fortuna de los sindicalistas", ante lo cual consideró que el líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, "se está autoacusando" al actuar "corporativamente" en defensa del detenido sindicalista Marcelo Balcedo.



"Lo de Barrionuevo no sólo es inaceptable, sino es una clara amenaza. Nosotros como Gobierno no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar ninguna amenaza de que si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a salir antes del Gobierno. Parece que esto fuera recurrente, porque también lo dijo (el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio) Zaffaroni", sostuvo la funcionaria nacional.



En diálogo con Radio La Red, la integrante del Gabinete rechazó de esta manera los dichos del secretario general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), quien había manifestado que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y no terminaron sus mandatos".



"Lo importante es que el sindicalismo sepa que la ley es igual para todos. Si alguien se enriqueció con un sindicato, una empresa pública, una obra pública o lo que sea, va a tener la misma vara. Que todos sepan que nosotros vinimos a cambiar las cosas y no que queden como estaban", aseguró la dirigente oficialista.



Y agregó: "Si Barrionuevo siente que le cabe eso mismo que a Balcedo, será porque tiene algo que ocultar. Sino, no hubiera opinado ni dicho nada. Si se pone corporativamente en el mismo lugar que el otro al que le aparecen 35 millones de dólares, es porque se está autoacusando o está protegiendo algo que tendrá que proteger".



En ese sentido, Bullrich señaló que "está en su responsabilidad y en sus dichos saber que el mismo está evaluando que no se metan no contra el sindicalismo, sino contra la fortuna de los sindicatos".



"Nadie se metió contra el sindicalismo, sino contra la fortuna de los sindicalistas, que es una cosa bien distinta", añadió.



La ministra de Seguridad recordó que "en muchas oportunidades esto se intentó y se frustró", ante lo cual advirtió que "esta vez va en serio, porque este Gobierno va en la lucha contra las mafias adelante".



Consultada respecto de la situación judicial del líder camionero, Hugo Moyano, sobre quien pesan varias denuncias por presunto lavado de dinero, la funcionaria nacional aclaró que "las investigaciones las hace la Justicia".



"Varias investigaciones se están llevando adelante. Nosotros somos auxiliares de la Justicia. No quiero hacer una acusación general, sino que es la Justicia la que está con investigaciones abiertas. Se va caso por caso en la medida en la que se investigan las cosas", indicó.



Finalmente, se refirió a la polémica generada en torno a su par de Trabajo, Jorge Triaca, por la difusión de un audio en el que insultaba a una exempleada de su familia.



"No vamos a parar en lo que son las política fundamentales de un país transparente, limpio, que no tenga mafias, en el que no se roben la plata de la gente. Hemos tenido problemas, sabemos que hay errores, pero no vamos a parar en lo que hemos decidido como política estratégica", concluyó Bullrich, al tiempo que descartó que vaya a ocupar el cargo de Triaca.