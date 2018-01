Renunció el economista jefe del Banco Mundial tras escándalo por alterar cifras de Chile

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, renunció el miércoles, en medio en un escándalo por el manejo de datos en un informe sobre la competitividad en Chile.



"Paul Romer me ha informado que renuncia a su cargo de economista jefe, con efecto inmediato", indicó el presidente del BM, Jim Yong Kim, en un memorándum al personal del banco al que accedió AFP.



"Sé que lamenta las circunstancias de su partida", agregó, sin mencionar la polémica, que motivó incluso un pedido de explicaciones de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.



La mandataria exigió al BM una investigación sobre las alteraciones a un ranking que perjudicó el índice de competitividad de Chile durante su gobierno, tras una revelación hecha por el propio Romer sobre lo ocurrido.



Romer dijo el 12 de enero al diario financiero The Wall Street Journal que hubo alteraciones en el informe "Doing Business" -un ranking del BM que mide la "competitividad en el ambiente de negocios" en los diferentes países- que marcaron un desempeño más bajo de Chile durante el segundo gobierno de Bachelet.



Tras estallar la polémica, el BM emitió un comunicado en el que prometió la "revisión externa de los indicadores correspondientes a Chile en el informe 'Doing Business'", al tiempo que defendió el ranking como una "herramienta invaluable" para mejorar los negocios de los países.



Romer, en tanto, pidió disculpas por la manipulación de forma "injusta y engañosa" del listado y anunció la corrección de las cifras.



Pero este miércoles, dos semanas más tarde, el presidente del BM comunicó la dimisión de Romer al cargo, que detentaba desde octubre de 2016.



"Regresará a su puesto como profesor universitario en la Universidad de Nueva York", dijo Kim, al elogiar a Romer como "un economista consumado y un individuo perspicaz" y destacar que apreciaba su "franqueza y honestidad".