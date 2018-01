Condenaron a 175 años de cárcel por abuso sexual al exmédico de gimnastas de EEUU

Larry Nassar, el ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, fue condenado este miércoles por la justicia de su país a 175 años de cárcel por haber abusado sexualmente de decenas de mujeres cuando desempeñaba su cargo.



"Usted no merece salir nunca más de una prisión", le dijo la jueza Rosemarie Aquilina, de la corte estatal de Lansing, en Michigan. "Acabo de firmar su sentencia de muerte", añadió la jurista, que leyó el falló después de que más de 150 mujeres declararan contra Nassar en la audiencia.



"Usted hizo esto por placer y control", le dijo Aquilina después de leer una carta en la que Nassar afirmó que no había sido tratado justamente y que solo dio tratamiento médico.



"Esta carta me dice que usted no ha admitido lo que hizo, que todavía piensa que de alguna forma tiene razón, que usted es un doctor, que usted está autorizado, que no tiene que escuchar, y que usted hizo un tratamiento", apuntó la jurista.



"Tiene que haber una investigación (...) de por qué hubo inacción, por qué hubo silencio. La justicia requiere más de lo que puedo hacer en este banquillo", expresó Aquilina, que además apuntó que las abusadas eran "sobrevivientes".



"Ustedes no son más víctimas, ustedes son sobrevivientes. Ustedes son muy fuertes", dijo a las mujeres que sufrieron abusos del ex médico.



Nassar se había declarado culpable en noviembre de haber abusado sexualmente de siete jóvenes atletas durante exámenes médicos.



La duración de la audiencia del fallo, se alargó más de lo previsto -cuatro horas se calculaba- ya que más de 100 víctimas contaron los abusos que sufrieron por parte del acusado.



"Sus palabras de los pasados días (...) han tenido un efecto emocional significativo en mí y me han estremecido hasta lo más profundo", expresó Nassar sobre los testimonios.



"No hay palabras para expresar cuán profundamente (...) lamento lo que ha ocurrido", se disculpó.



"Espero que esté estremecido hasta lo más profundo", contraatacó la jueza. "Sus víctimas claramente están estremecidas hasta lo más profundo", añadió.



El ex médico, de 54 años, ya había sido condenado en diciembre a 60 años de prisión después de declararse culpable de pornografía infantil en una corte federal.



El caso provocó investigaciones en la protección de los atletas tanto en el equipo norteamericano como en el de la Universidad Estatal de Michigan, donde Nassar también trabajó.



El director, el subdirector y el tesorero del equipo de EEUU renunciaron esta semana, por lo que la federación de la disciplina afronta una reorganización. El presidente y el director ejecutivo habían abandonado sus cargos el año pasado.



Más de 160 mujeres y niñas, incluyendo las medallistas olímpicas McKayla Maroney, Aly Raisman, Gabby Douglas y Simone Biles, acusaron a Nassar de haber abusado de ellas.