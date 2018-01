Riquelme se postuló para sumarse al Boca de Angelici si fracasa en la Libertadores

Juan Román Riquelme volvió a lamentarse porque a Boca le cuesta ganar nuevamente la Libertadores y aseguró que ante un nuevo traspié le gustaría sentarse con los dirigentes para ofrecer su ayuda. Además, elogió a Carlos Tevez y dijo que está por encima del resto de los jugadores del fútbol argentino



"Si veo que a Boca le sigue costando pelear la Copa Libertadores me sentaré a hablar con todos los dirigentes para ver si necesitan que los ayude. Pero ahora hay que apoyar y tener confianza", le confesó el exjugador a "No Todo Pasa", de TyC Sports.



Luego, habló de sus ganas de presentarse a las elecciones presidenciales del club en 2019: "Espero que, si alguna vez tengo la suerte de estar en ese lugar, me den ocho años para trabajar con tranquilidad. Soy bostero, soy hincha. Sufro cuando no gana y soy feliz cuando pierde. Amo al club, conozco muchísimo al club y si en algún momento tengo esa responsabilidad intentaré hacerlo bien".



Por otro lado, Riquelme lanzó un elogio conciliador hacia Tevez, de quien dijo que es "el mejor refuerzo de todos los que llegaron al fútbol argentino en este comienzo de año", alejando de esta manera aquellos resquemores que se generaron entre ambos el año pasado, cuando el "Apache" se fue a jugar a China y su ex compañero no estuvo de acuerdo con ello.



"Tengo respeto por las carreras de cada uno de los jugadores que llegaron al fútbol argentino por estos días, pero Carlitos está por encima de todos ellos", destacó.



"Ahora sólo quiero que Carlitos disfrute y si suma minutos hará muy buenos partidos, de eso no tengo duda. Después, él no juega solo. Lo que deseamos es que pueda competir, que no se lesione, que no tenga ninguna molestia, porque si suma minutos tendrá la categoría para estar en el fútbol argentino", indicó.



Finalmente, evitó pronunciarse respecto de la posición que Tevez tendría que ocupar en la cancha, porque juzgó que si lo hacía "seguramente mañana esa declaración está en la tapa de los diarios. Personalmente lo único que deseo para él es que disfrute, e insisto en eso porque si lo hace, en la medida que vaya sumando minutos, no tengo dudas que hará buenos partidos y ayudará al equipo", remarcó sobre el aporte que puede realizarle el el Shangai Shennua chino al conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.