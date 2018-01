El PT lanzó a Lula como precandidato, pero sus aliados históricos ya piensan en un "plan B"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia por corrupción, se proclamó oficialmente como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), aunque instó a la militancia a continuar en caso de que ocurra un "hecho indeseado", como su inhabilitación política.



"Yo acepto la indicación de precandidato del Partido de los Trabajadores", afirmó Lula durante una reunión en San Pablo de la comisión ejecutiva nacional de esa formación, que aprobó por unanimidad su postulación para las elecciones de octubre.



"Tenemos otros candidatos y van a intentar crear obstáculos. Espero que la candidatura no dependa de Lula. Solo tiene sentido si ustedes son capaces de hacerla, aunque haya un hecho indeseado", agregó.



Lula, de 72 años, recalcó que su precandidatura no ha sido lanzada para "protegerse", sino para "gobernar y recuperar" Brasil, al que gobernó entre 2003 y 2010.



"Sin ninguna arrogancia, quiero decirle a ustedes que quiero ser candidato para ganar las elecciones. Nada de bajar la cabeza", reiteró Lula, quien tiene un total de siete procesos abiertos en la justicia, la mayoría de ellos por corrupción.



El exmandatario, quien lidera todas las encuestas de intención de voto, afirmó que el PT es "víctima de una trama premeditada" y reiteró que el tribunal de segunda instancia condenó a un "inocente" que no cometió "ningún crimen".



"Construyeron un cartel para dar una sentencia unánime", dijo Lula, en referencia a la decisión tomada por tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre.



Lula estuvo respaldado por la plana mayor del Partido de los Trabajadores, entre ellos la expresidenta Dilma Rousseff, quien aseguró que su condena es la continuación de un golpe que comenzó en 2016 con su destitución.



"El golpe fue dado para destruirnos, pero no fuimos destruidos. Nosotros sobrevivimos (...) Sobrevivimos al intento de destruir a Lula como presidente, Lula les dio la vuelta por encima", señaló la exmandataria e ahijada política de Lula.



Sin embargo, los principales aliados del PT ya analizan la búsqueda de un candidato alternativo para las elecciones presidenciales.



Según los medios "Fohla" de San Pablo y "O Globo", incluso un aliado histórico como el Partido Comunista estaría debatiendo sobre la "inviabilidad" de una postulación de Lula.



El tribunal de Apelaciones Porto Alegre ratificó por unanimidad y aumentó la condena contra Lula, tras lo cual el exmandatario, favorito en todos los sondeos, calificó la sentencia como "política".



La condena de los tres camaristas -Joao Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Luiz do Santos- aumentó a 12 años y un mes de prisión la emitida por el juez Sergio Moro en primera instancia, de 9 años y seis meses.



Los cargos contra el expresidente son corrupción y lavado de dinero.



"Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó Neto, instructor del caso.



De acuerdo a la ley de iniciativa popular llamada Ficha limpia, el líder del Partido de los Trabajadores puede ser impedido de disputar la presidencia en las elecciones fijadas para el 7 de octubre próximo.



Pero la dirigencia del PT quiere insistir en la candidatura de Lula aunque el expresidente quede detenido. Por ello ya preparan una serie de recursos en instancias superiores de la justicia para evitar la prisión, garantizar su postulación o al menos postergar una declaración de "inelegibilidad", reportó Folha.



Pero ahora, según los medios, el PT corre riesgo de quedar aislado de cara a los comicios, ya que partidos menores que también planeaban aliarse a Lula ahora piensan "en un plan B".