Potencial arquero de la Selección para el Mundial es muy cuestionado en su club y le compraron reemplazante

Gerónimo Rulli no está atravesando su mejor momento. El arquero, con potencial para integrar la lista de 23 futbolistas que viajen a Rusia para disputar el Mundial, está pasando su peor momento en Real Sociedad: los hinchas lo resisten y el club le compró un reemplazante.



"Es muy frustrante cuando uno entrena y trabaja, pero ve que los resultados no se dan. Porque ponemos todo de nosotros y no salen las cosas como queremos. Lo más fácil sería cerrar todo cómo esta y marcharnos a nuestra casa. Pero somos un grupo valiente, que le pone el pecho a la situación. Sabemos que no estamos bien, ero trabajamos para darle la vuelta", confesó el surgido en Estudiantes.



Luego habló de los silbidos de los hinchas en los últimos partidos: "Es entendible, estoy triste por la realidad, pero muy tranquilo conmigo porque sé que estoy poniendo todo el empeño, incluso, para sacar esta situación adelante. Sé que no lo estoy haciendo como quiero y eso es lo que más me molesta, lo más fácil sería irme a mi casa y que esta situación cambie sin que yo esté, pero quiero trabajar más para esta situación cambie conmigo en el equipo".



A todo esto se le suma que en las próximas horas el arquero ucraniano Andriy Lunin se sumará al plantel. El futbolista tiene gran proyección y estuvo en la mira de los equipos más importantes de Europa. Sin embargo, se inclinó por el equipo vasco para tener más posibilidades de rodaje.