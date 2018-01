Sorpresa por nuevos tuits en la cuenta de Hugo Chávez

La cuenta del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue reactivada el miércoles por su hija María Gabriela, una acción que despertó suspicacias por haber ocurrido tras comenzar la campaña electoral para las elecciones presidenciales que deberán celebrarse antes del 30 de abril.



La cuenta de Chávez (@chavezcandanga) permanecía inactiva desde febrero de 2013, pocas semanas antes de que el exmandatario falleciera a raíz de un cáncer el 5 marzo de ese año, pero en la noche del miércoles se reactivó al mostrar una imagen del "comandante" sosteniendo a un bebé en sus brazos.



"Por encima de todos los dolores, nosotros padres, tenemos la tarea de salvar a la patria para dejarla a nuestros hijos. Ese es el llamado de este momento histórico que hemos pasado", reseña la imagen citando uno de los primeros programas televisivos "Aló Presidente" transmitido por Chávez en 1999.



El inesperado tuit dejó desconcertados a muchos seguidores de la red social que hasta temían que la cuenta de Chávez hubiese sido hackeada, pero posteriormente la hija del ex mandatario socialista aclaró que ella misma había decidido reactivar la cuenta @chavezcandanga.



"Hemos reactivado la cuenta @chavezcandanga y será administrada por el equipo de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez", informó María Gabriela a través de su cuenta @maby80.



María Gabriela manejó las cuentas de las redes sociales de su padre mientras estuvo convaleciente y mandaba esporádicos mensajes sobre la enfermedad del mandatario, de la cual hasta el día de hoy no se conocen mayores detalles.



La decisión se produjo después de que el martes la Asamblea Constituyente, un organismo totalmente controlado por el chavismo, llamara a celebrar elecciones presidenciales antes del 30 de abril.



El sucesor de Chávez y actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el miércoles que buscará la reelección para continuar con el legado del fundador de la "revolución bolivariana", de corte socialista.



"No les voy a fallar. Decidí asumir la candidatura para el período 2019-2025 y juro ante ustedes que seré el candidato de la clase obrera venezolana y seguiré siendo el presidente de los humildes, de la juventud, de los que aman la patria", dijo Maduro, quien previamente recibió el apoyo de todos los dirigentes de peso dentro del chavismo.



Al "revivir" la cuenta de Chávez, el chavismo parece querer echar mano de la figura del "comandate eterno" como una manera de legitimar la candidatura de Maduro. De momento ningún líder opositor ha reaccionado ante esta noticia.