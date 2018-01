El Fondo prevé año terrible en Venezuela: 15% de caída del PIB y 13.000% de inflación

La crisis de Venezuela parece no tener fin. Según proyecta el FMI el PIB real disminuirá alrededor de 15% en 2018 lo que lleva a que la caída de la economía desde 2013 ya llega al 50%.



La inflación no para su escalada y el organismo multilateral anticipa que este año puede llegar al 13.000% cerrando el 2017 con 2.400%. Las causas son el resultado "de significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera". Cabe recordar que la fuerte caída de los precios del petróleo que se llevó a cabo a mediados de 2014 a lo que se sumó "más recientemente con el desmoronamiento de la producción nacional", explica el FMI en un trabajo publicado hoy en el blog de Alejandro Werner sobre la Actualización de las Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe.



El Fondo hace tiempo que no accede a la información estadística de Venezuela y en conferencia de prensa desde Washington, Werner dijo que la crítica situación de este país "ya no tiene efecto contagio porque la caída del intercambio comercial que mantenía con países vecinos ya tuvo su impacto cuando en su momento disminuyó el comercio". Hoy el FMI ve más consecuencias negativas a la región de "tipo sanitario y por el efecto migratorio".



La híper inflación sigue sumando venezolanos a la pobreza y a la desnutrición. Las causas de la inflación, según señaló el directivo del Fondo, son "el financiamiento monetario de profundos déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda nacional".



Cabe indicar que según un estudio del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y de tres universidades del país, los venezolanos" perdieron una media de ocho kilos durante 2016 debido a la escasez de alimentos y a la inflación galopante", factores que provocaron un descenso en el consumo de nutrientes básicos. Según los especialistas en Venezuela "se ha acabado con la demanda de las tallas más grandes en las empresas de uniformes".



En tanto Unicef señala que 30 % más de niños y niñas murió antes de su primer cumpleaños y 64 % más de mujeres murió durante el embarazo o dentro de los 42 días después del parto en 2016 comparado con 2015".



De acuerdo a datos del 2016 se murieron un total de 11.466 neonatos en Venezuela, lo que supone un incremento del 30,12 % con respecto al año anterior, mientras que la mortalidad materna hasta la semana 52 aumentó un 65,79 %, hasta los 756 casos.