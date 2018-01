Un informe revela cuánto costaría Maradona en el mercado actual

Maradona costaría hoy u$s 408 millones.

Los valores que se pagan hoy en día por los futbolistas distan mucho de épocas pasadas. De hecho, muchas afirman que jugadores de la talla de Diego Maradona, Pelé o Alfredo Di Stéfano no tendrían precio en el actual mercado de pases.



Sin embargo, el diario italiano La Repubblica publicó un informe donde revela, teniendo en cuenta un estudio de mercado, cuáles serían los valores de las grandes estrellas de la historia en la actualidad. El más caro sería el brasileño Ronaldo que, a fuerza de goles, costaría 538 millones de dólares.



Maradona sería el segundo más caro del mundo. Su valor en la actualidad rondaría u$s 408 millones. Para tomar como referencia, en 1982 Barcelona pagó por el "10" cerca de u$s 20 millones, en la que fue la transferencia más cara de su carrera.