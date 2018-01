San Lorenzo cerró a su primer ¿y único? refuerzo para luchar por la Superliga

El delantero Valentín Viola cerró su llegada a San Lorenzo y aseguró este jueves que " es una gran oportunidad" tras realizarse la revisión médica para sumarse al equipo conducido por Claudio Biaggio.



"Jugar en San Lorenzo es una gran oportunidad. No hizo falta que me convenza nadie para venir porque es un equipo que pelea cosas importantes, con una actualidad impresionante y vengo a ayudar para que el equipo pueda seguir por el mismo camino", señaló.



Viola, quien arriba a San Lorenzo para reemplazar a Ezequiel Cerutti que se va a jugar a un equipo de Arabia, indicó en diálogo con TyC Sports: "Cuando salió lo de San Lorenzo no lo dudé, es un orgullo gigante".



"Le dije a mi representante que si tenía que hacer un esfuerzo económico lo hacía porque quería volver a jugar en Argentina", explicó, tras lo cual dijo: "Hice pretemporada por mi cuenta, en doble turno, y creo que con tres o cuatro días voy a andar bien".



Al ser consultado acerca de dónde podría incluirlo Biaggio, expresó: "Me siento más cómodo jugando como segundo punta, cerca del área, pero si el equipo necesita que juegue por los costados también lo puedo hacer o aguantar".