Familiares de tripulantes del ARA San Juan pidieron a Aguad que ofrezca recompensa para encontrarlo

Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan se reunieron este jueves con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y le pidieron que ofrezca una recompensa a empresas para que busquen al submarino, aunque no se habló del monto.



Este jueves, unos 27 familiares de la tripulación se reunieron en la Base Naval Mar de Plata con el ministro de Defensa durante unas dos horas, quien se "comprometió a gestionar el alquiler de barcos pesqueros" y "dar una recompensa" a las empresas que participen de la búsqueda, ya que "una licitación demora mucho tiempo".



Según contó Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes, la reunión fue "positiva" y se habló sobre los temas que se habían acordado.



"Los familiares habíamos acordado los puntos clave que íbamos a abordar: la búsqueda, presupuesto, ayuda social y si el submarino estaba en condiciones o no de salir", relató la mujer.



Y agregó: "El tema de la recompensa para barcos y empresas es para que se pueda hacer en forma rápida, pero no se habló de montos".



Además, Moyano indicó que Aguad se comprometió a hablar con el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, para gestionar la salida del buque Víctor Angelescu, perteneciente al Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) para retomar la búsqueda del navío que está desaparecido desde el 15 noviembre pasado.



"Aguad nos dijo que desde el lunes va a haber cambios, esperemos que así sea, y se comprometió a no parar la búsqueda hasta que lo encuentren", indicó al salir de la reunión la esposa del submarinista Rodríguez, que ofició como vocera de los familiares ante la prensa.



Además, aprovechó la oportunidad para volver a reclamar la presencia del presidente Mauricio Macri: "Queremos que el señor presidente nos escuche. No puede darle vuelta la cara a una emergencia nacional. Nosotros queremos hechos, llevamos 75 días de angustia, incertidumbre".



En tanto, en un comunicado, el Ministerio de Defensa, confirmó este jueves que Aguad interiorizó a los familiares sobre las tareas que se llevan adelante y se comprometió a continuar con la búsqueda.



Actualmente participan del operativo cinco buques: el oceanográfico "Yantar", de Rusia; las corbetas de la Armada Argentina "Spiro" y "Robinson", el aviso "Islas Malvinas" y el transporte "San Blas", que opera como puente logístico, abasteciendo de combustible y víveres a las unidades en zona.



Versiones previas al encuentro, que circulaban entre los familiares, indicaban que no iban a poder usar teléfonos celulares porque la reunión se desarrollaría como un "encuentro cordial pero reservado", sin imágenes ni grabaciones de audio.



La reunión había sido precedida por contactos con colaboradores del ministro de Defensa, entre los cuales la secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Graciela Villata, que acompañó a Aguad.



Desde hace algo más de una semana, un grupo de los familiares de los 44 tripulantes del San Juan, alrededor de una decena, habían decidido permanecer día y noche en la base, turnándose, a la espera de una respuesta a su pedido de la presencia de Aguad y del presidente Mauricio Macri.