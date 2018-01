Pochettino asoma en un Real Madrid que necesita cambiar su trunco presente

Florentino Pérez, titular de Real Madrid, evalúa contratar al santafesino Mauricio Pochettino, DT del Totteham inglés, para reemplazar al francés Zinedine Zidane tras la eliminación del club de la Copa del Rey ante Leganés.



El exvolante del club, Juventus y la selección de Francia, entre otros, con contrato vigente hasta 2020, reconoció tras la caía por 2-1 de local por cuartos de final de la Copa del Rey que su permanencia en el cargo dependerá de la continuidad de Real Madrid en la Champions League.



Real Madrid, bicampeón defensor del torneo de clubes más importante de Europa, enfrentará al poderoso París Saint Germain en octavos de final.



Zidane, ganador de ocho títulos en sus dos años como DT del club "Merengue", asumió en rueda de prensa su responsabilidad en el "fracaso" en la Copa del Rey.



El entrenador francés decidió repetir una formación alternativa para la revancha ante Leganés, al que había derrotado por 1-0 con una alineación similar en la ida como visitante.



Las dudas sobre la permanencia de Zidane en el cargo se acentúan porque la "Casa Blanca" se encuentra a 19 puntos del Barcelona en la Liga de España, donde el club capitalino también defiende la corona.



"Es mi peor momento como entrenador. No me lamento por nada de lo hecho en el partido. Pero asumo la responsabilidad por lo que hago", afirmó Zidane en la conferencias post partido.



Pañuelos y silbidos colmaron el estadio Santiago Bernabéu en ineludible señal de malestar de la hinchada "merengue", que nunca había perdido en casa ante Leganés.



"Por supuesto, nos jugamos todo en Champions. Hemos perdido la Copa y estamos muy lejos de la Liga", reconoció "Zizou", quien afirmó estar "enojado" porque desconoce los motivos del presente de su equipo.



Igualmente, Zidane subrayó que su responsabilidad es "encontrar las soluciones" a los problemas de Real Madrid de cara, especialmente, al primer duelo ante PSG, el 14 de febrero.



La prensa señala entre los errores de Zidane permitir la partida del colombiano James Rodríguez (cedido al Bayern Munich), Álvaro Morata (Chelsea) o Mariano Díaz (Olympique de Lyon) y su negativa a la incorporación de refuerzos.



También de acuerdo a versiones periodísticas, Florentino Pérez, impulsor de la llegada de Zidane al cargo, no cesará el contrato sino que será el DT francés quien renunciaría.



En ese caso, Real Madrid irá por Pochettino, ex técnico del Espanyol y del Southampton y quien tiene contrato con Tottenhan, una de las cenicientas de Inglaterra y la actual Champions, hasta 2021.



Conocedor del interés de Pérez por el exdefensor de la Selección argentina, el presidente del Tottenhan, Daniel Levy, trata de blindarlo, al igual que al goleador Harry Kane, por cuyo pase Real Madrid, según especulaciones, ofrecerá 230 millones de euros.



En caso de fracasar en la contratación de Pochettino, los medios españoles indicaron que Pérez irá por el alemán Joachim Low, campeón mundial con la selección de su país.



Zidane, de 45 años, arribó a Real Madrid en enero de 2016, y además de haber ganado ocho títulos, guió al equipo a registrar una serie récord de 40 partidos sin conocer la derrota en todas los torneos.



Justamente la Copa del Rey fue el único certamen que Real Madrid no pudo ganar la temporada pasada, en la que conquistó la Liga, la Champions, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la de España.



De hecho, el "Merengue" resultó eliminado tras haber ganado el partido de ida fuera de casa por primera vez en los 115 años de historia del torneo.