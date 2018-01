Moyano: "Me tienen que atacar porque no me arrodillo ante nadie"

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, apuntó duro hoy contra el Gobierno y afirmó que lo "atacan" porque no se "arrodilla ante nadie", luego de haber sido imputado junto a su hijo Pablo en una causa por presunta asociación ilícita y fraude contra Independiente, el club que preside.



"Siempre mantuve una postura, siempre junto al laburante: por eso ahora me tratan así", manifestó en declaraciones al canal Crónica TV el sindicalista, quien organiza una marcha contra el Gobierno para el 22 de febrero.



También disparó contra la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña, quien había denunciado que Moyano derivaba dinero de la obra social a su patrimonio personal: "Hay una señora a la que hace veinticinco años que le venimos pagando el sueldo todos; y no ha hecho nada... yo no le digo ´la Hormiguita´, le digo ´la Cucaracha´", sostuvo el ex jefe de la CGT.



Y, sobre la legisladora, agregó: "Esa señora no ha hecho nada en veinticinco años, lo único que hizo fue denunciar a uno, denunciar a otro. Yo hace 27 años que podría estar jubilado del gobierno de la Provincia y no lo hice. ¿Qué autoridad tiene para hablar esa señora?".