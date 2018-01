Inchauspe: "La ineficiencia estatal se materializa en impuestos ocultos que no van a ninguna parte"

El Gobierno oficializó esta semana la creación de la Secretaría de Simplificación Productiva, que estará bajo la órbita de Producción y tiene como objetivo la desburocratización y facilitación de los procesos administrativos . La medida había sido anunciada por el propio presidente Mauricio Macri en noviembre, cuando lanzó el denominado "reformismo permanente" del Estado en el CCK, como parte del paquete de reformas laboral, jubilatoria, fiscal, y de reestructuración estatal.



En este marco, si bien aún no hubo designación formal (se espera para dentro de diez a quince días), Francisco Cabrera eligió a Pedro Inchauspe, quien se desempeñó hasta ahora como vicejefe de gabinete del Ministerio de Producción, "ombudsman" para proteger a las empresas de la burocracia del Estado.



El funcionario deberá cumplir metas ambiciosas: la cartera de Producción prometió que en dos años las políticas de facilitación de procesos y desburocratización lograrán un ahorro del 1% del PBI, y la Secretaría que deberá conducir, estará a cargo de esa tarea.



En diálogo con ámbito.com, Inchauspe aseguró que "simplificar no implica relajar controles". Además, cuestionó la burocracia e ineficiencia estatal, la cual aseguró "se materializa en una especie de impuestos ocultos que no van a ninguna parte".



Periodista: ¿Cuál va a ser su tarea al frente de la nueva Secretaría de Simplificación Productiva?



Pedro Inchauspe: Tiene que ver con simplificar el vínculo del Estado con el entramado productivo en todo lo que es el ciclo de vida de las empresas, aplicando los nuevos paradigmas que se están llevando adelante en la administración. Con un gran objetivo, que es facilitarles todos estos trámites que afectan a la competitividad sistémica de las empresas para que de alguna manera puedan enfocarse más en su competitividad y generar más y mejor empleo. Ese es el gran foco.



P.: En ese escenario, ¿cuáles son los principales escollos?



P. I.: Tenemos que salir de ese Estado que te pide constantemente, que te usa de cadete, que te está exigiendo datos, controlando. Necesitamos un Estado que empiece a aplicar estos nuevos paradigmas que tienen que ver con confiar más en los argentinos, no normar por la excepción. Nosotros tenemos un montón de procesos que están hechos y escritos por la patología del fraude, y la verdad es que cuando chequeás, es la minoría de los trámites los que incurren en fraude. Yo voy a ir a normas más simples, claras y transparentes, que ayuden a las empresas a poder cumplirlas. Y justas, porque es muy importante para el que no cumpla tener un régimen sancionatorio, e ir a un control posterior, ir más a fiscalizaciones. Nosotros hoy tenemos muchísimo análisis previo, pero después no vamos a territorio. Esto es consecuencia de que las normas no son claras.



P.: ¿Cómo piensan implementar esta forma de trabajo?



P. I.: Empezamos a incorporar el silencio por la positiva, esto es dar un lapso para responder, y si no se responde en ese lapso, el trámite se va a dar por aprobado. La base de todo, es el Ministerio de Modernización, que está haciendo un trabajo enorme con lo que tiene que ver con la digitalización y transparencia de los trámites del Estado. Ellos lo están haciendo para todos, tanto para la relación con los ciudadanos, el entramado productivo, y el propio Estado. Sobre esa base, que es salir del papel, nosotros podemos pasar a saber dónde están, quién los tiene, cuánto tardan los trámites y expedientes, y a partir de ahí trazar las normativas que apuntan a la simplificación.



P.: Prometieron un ahorro de 1% del PBI, ¿lo ve factible?



P. I.: Exacto, $ 100 mil millones en los próximos dos años, es posible. La implementación de un trámite electrónico tiene un ahorro en tiempo de viaje, en transporte en gestores, que es plata, todo eso se va midiendo. Nosotros por ejemplo a través de la plataforma Autenticar ya sabemos quién es el ciudadano que inicia un trámite y contamos con sus datos de CUIT y clave fiscal. La idea es que no tenga que ser un cadete el usuario y volver a presentar estos papeles cada vez que debe hacer un trámite.



P.: Así y todo, es una meta ambiciosa.



P. I.: Pero lo vamos a lograr. Por ejemplo, sólo con la Ventanilla Única de Comercio deberíamos ahorrarnos u$s 5 mil millones, pero es un proyecto que se va a implementar en los próximos cuatro años. Estamos tratando de evitar que la mercadería tenga que pasar siempre por canal rojo, y tener una Aduana que apunte a la facilitación del comercio. AFIP está haciendo un gran trabajo con Aduana, trabajando más en quién que en qué se está exportando, lo hacen con matrices de riesgo e información. Simplificar no implica relajar controles. Son metas ambiciosas, pero solamente en canal rojo tuvimos un ahorro de $ 7 mil millones. Cuando fuimos avanzando en la simplificación, nos dimos cuenta de que hay mucha plata en la ineficiencia del Estado, que se materializa en una especie de impuestos ocultos que no van a ninguna parte. Cuando lo medís en términos económicos, el impacto puede ser altísimo.



P.: ¿Considera que el mega DNU publicado en el Boletín Oficial los primeros días de enero va a contribuir a la simplificación y ahorro de recursos?



P. I.: La complejidad a la hora de simplificar te la da un marco normativo. Entonces, para poder implementar cualquier tipo de cambio, tenemos que cambiar la norma. Los procesos responden a usos y costumbres, pero por sobre todo a normas. En el DNU pusimos todo en un mismo instrumento con un único fin, el de destrabar todos aquellos trámites que estaban en distintas dependencias del Estado y que no podíamos llevar adelante porque estaban trabados por alguna ley. Para incluirlos en el decreto hicimos un relevamiento durante más de seis meses.



P.: ¿Cabrera le hizo algún pedido en especial en el marco de su designación?



P. I.: Cabrera lo que nos pide siempre es mucho trabajo, y que tengamos la amplitud mental para aplicar estos paradigmas, que empecemos a confiar en los empresarios, que cuestionemos el qué queremos, cómo lo tenemos que hacer, qué hace el mundo. Si queremos insertarnos en el mundo tenemos que tener reglas similares a las que tienen en el resto de los países. Tenemos que salirnos de la idea de que el que tiene un expediente es el que tiene el poder. Buscamos ser servidores, estar al servicio de las empresas. Escuchar a todos, ver qué necesitan todos, y estar a tiempo de cambiar. Te diría que tener un expediente es tener una responsabilidad y tener plazos, no podemos tener expedientes que duerman en nuestros escritorios.



P.: ¿Y cuál fue el pedido de las cámaras empresarias?



P. I.: Las empresas, las industrias, los bancos, todos tienen una lista interminable. No es fácil reconocer la burocracia, es un modelo mental el que estamos cambiando. Tanto a las cámaras como a las empresas todavía les está costando entender la burocracia. Es un síndrome de Estocolmo al que se acostumbraron.



P.: Producción prometió que el gran beneficiado por la creación de la Secretaría van a ser las pymes, ¿cómo lo van a garantizar?



P. I.: Porque son las empresas que no tienen la estructura para llevar adelante todos estos procesos. El empresario pyme es "gerentete", gerente y cadete, tiene que negociar, hacer los trámites, todo. Muchas veces les gana el desánimo de llevar adelante un proceso para poder comercializar o exportar, es muy engorroso para ellos hacer todos los trámites. Actualmente hay normativas en exportación de alimentos que se contradicen a nivel municipal, provincial y nacional. Tenemos que hacer que el tiempo de los empresarios pyme esté enfocado en la innovación, no en hacer trámites.