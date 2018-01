Cerró el libro de pases: así se reforzaron los clubes de la Superliga

Faltan un puñado de horas para que la Superliga se ponga en marcha otra vez y los equipos afinan números y preparan ofertas de último momento. Es que este jueves se cerró el libro de pases y todos corren contrarreloj para proseguir las negociaciones.



Desde las 20, aquellos clubes que no hayan anotado a ciertos jugadores no podrán seguir negociando. A diferencia de otros años, no basta sólo con inscribir nombre y apellido de un jugador, así sea un imposible. Tendrá que tener un sustento real para poder esturar una semana más las gestiones.



Este verano, el mercado de pases se movió y con fuerza. Algunos equipos como Boca y River destinaron millones de dólares para renovar sus planteles, con la Copa Libertadores como máximo objetivo.



Precisamente, el club "Millonario" (traspasó a al defensor Alexander Barboza a Defensa y Justicia) mantiene en pie la llegada de Bruno Zuculini, quien está a un paso de llegar a Núñez. Es que el pase vivió este jueves un vaivén importante al pasar de estar casi caído a casi confirmado, tras una triangulación con el Manchester City y el Hellas Verona.



La complicación se había dado debido a que el conjunto inglés, dueño del 40% del pase, exigía una suma en efectivo, que obligó a una ingeniería importante económica.



Así las cosas, el club de Núñez, que tenía acordado el contrato del futbolista, logró un acuerdo verbal para comprar a Zuculini a cambio de 3.250.000 euros por la mitad del pase.



Hellas Verona, que se quedará con el 30 por ciento de la ficha, cobrará 2.000.000 de euros, mientras que el Manchester City, que tendrá el 20%, percibirá 1.250.000 euros.



Independiente, por su parte, hizo oficial la incorporación del ecuatoriano Fernando Gaibor y llegó a un acuerdo con América de México y con el delantero Silvio Romero para convertirlo en el quinto refuerzo en el día del cierre del mercado de verano.



El ecuatoriano llegará en las próximas horas al país para firmar su vínculo con el club de Avellaneda que consiguió comprar el 70% de la ficha del jugador por 4,2 millones de dólares.



En cuanto al arribo del delantero Romero -ex Lanús- hay acuerdo con todas las partes y se terminará de cerrar la operación durante la próxima semana de prórroga ante "negociaciones avanzadas", que sería por el 70% del pase a cambio de 4.7 millones de dólares.