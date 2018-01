AySA colocó bono por u$s 500 M para financiar obras

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) completó su primera colocación de Obligaciones Negociables en el mercado internacional de capitales con un bono por u$s 500 millones a cinco años de plazo. El papel amortiza el capital en un único pago en la fecha de vencimiento, y ofrece un rendimiento de 6,625%.



Por lo pronto, desde la empresa indicaron que la cantidad de propuestas de suscripción recibidas "estuvo por encima de las expectativas" y detallaron que recibieron órdenes de 235 inversores por un total de U$S 2.000 millones.



La colocación del bono estuvo a cargo de Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Securities y HSBC Securities como colocadores internacionales, y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como co-manager. AySA indicó que los fondos serán destinados a realizar las obras previstas en el Plan de Mejoras, Expansión y Mantenimiento de los Servicios de la compañía.



El presidente de AySA, José Luis Inglese, destacó los "excelentes resultados obtenidos en esta emisión, la primera en la historia de AySA, ratifican que la compañía va por el camino correcto: transparencia, manejo eficiente de los recursos y un adecuado plan de inversión que permita mantener, mejorar y expandir el servicio de agua potable y cloacas en nuestra área de concesión".



Por su parte, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio consideró que la tasa alcanzada en esta colocación "es excelente para una empresa del sector público que sale por primera vez al mercado internacional de capitales". "Esta salida a los mercados de capitales muestra el serio trabajo que viene realizando el Gobierno para insertarse en el mundo y habla a las claras de la confianza que tienen en Argentina los países desarrollado", amplió el funcionario.