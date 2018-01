Un camión volcó en Salta con un telescopio valorado en 8 millones de dólares

Un camión que transportaba piezas de un telescopio valorado en 8 millones de dólares volcó este jueves en la provincia de Salta, un accidente en el que no hubo víctimas ni daños materiales.



Desde el Gobierno salteño informaron que el telescopio se encuentra en buen estado y que lo ocurrido no evitará su colocación en la estación astrofísica de La Puna.



El camión formaba parte del convoy de 19 vehículos de gran envergadura que transportaban a la estación astrofísica localizada en la provincia de Salta, el telescopio proveniente de Zárate, en Buenos Aires.



Según informaron medios locales, el conductor, que está fuera de peligro, pudo sufrir apunamiento, debido a que el lugar donde se produjo el accidente está ubicado a una altitud de 3.775 metros sobre el nivel del mar.



"Nos sucedió este imprevisto dentro de una operación de transporte muy compleja, con veinte vehículos que partieron de Zárate, pero está todo contenido y seguimos adelante con este proyecto, que es muy importante para mucha gente que está involucrada desde adentro", dijo a Télam Carlos Peralta, de la fundación Capacitar, encargada de logística.



Peralta detalló que "se trató de una situación de apunamiento" del chofer del camión que transportaba "el equipo 7, que es el comando horizontal del telescopio, una pieza de 16.500 kilos de peso".



"Al salir del abra del Lipán, en Jujuy, el viernes, el muchacho se desmayó y el camión pisó la banquina. Por suerte no rodó ni se desbarrancó, pero el equipo es tan pesado que se asentó sobre uno de sus lados", precisó.



La pieza quedó en la ruta bajo custodia policial y de la autoridad vial, y de allí será removida mañana con una grúa y una logística especialmente diseñada para la ocasión.



"Esto no va a implicar un problema mayor al proyecto, que sigue adelante", consideró Peralta, ya que "son unas 60 personas las que trabajaron en toda esta operación de traslado, y ya el 95 por ciento de la carga está segura y en su lugar de destino".



No obstante, explicó que la pieza siniestrada no será trasladada al lugar en el que iba a ser montada, sino que quedará en un galpón especialmente facilitado por el municipio de San Antonio de los Cobres, en la Puna salteña, hasta que pueda ser evaluada.



"En principio, parece que no le pasó nada, pero no sabemos en qué condiciones está, así que no va a ser trasladada a la explanada en la que será montado el telescopio", dijo.



Al tratarse de elementos de "máxima precisión y exactitud", la empresa que construyó las piezas "realizará la certificación correspondiente".



Mañana llegarán al lugar "los peritos del seguro, porque todos estos imponderables estaban calculados". En San Antonio de los Cobres se evaluará si el instrumento necesita "reparación o reemplazo".



El telescopio pesa 90 toneladas y solo la estructura de su antena mide 12 metros, y fue enviado por el Instituto técnico de Radioastronomía argentino -dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)- para el estudio del universo, los agujeros negros y la formación de galaxias y estrellas.



Es parte del proyecto Llama (Large Latin American Milimiter Array), que busca crear un centro de excelencia de investigación radioastronómica sin precedentes.