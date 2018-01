Con la ruta Córdoba - Iguazú de Flybondi, debutaron los vuelos low cost en el país

Flybondi.com, la primera aerolínea low-cost de la Argentina, inició sus vuelos comerciales. La ruta elegida fue Córdoba-Iguazú, con todos los asientos vendidos en sólo tres días. El sábado será el turno de Bariloche y el lunes partirá a Mendoza, ambos destinos desde Córdoba. En tanto el martes saldrá el vuelo desde Mendoza hacia Bariloche y el 9 de febrero comenzará la etapa desde Buenos Aires.



El vuelo despegó a las 15.10 hs desde Córdoba, arribando a Misiones a las 17 hs. La despedida de los pasajeros fue presenciada por el Ministro de Transporte Nacional, Guillermo Dietrich, acompañado por Julian Cook, CEO de Flybondi.com







"Es un día muy especial para todo el equipo de Flybondi.com. Trabajamos arduamente durante más de un año para este momento: el primer vuelo. Agradecemos a cada una de las personas que confiaron en nosotros y en quienes nos acompañaron día a día. Nuestro compromiso con el país nos permitió llegar a este día. Reafirmamos nuestra posición de continuar apostando por dar la Libertad de Volar a los 93% de los argentinos que hoy no pueden viajar en avión.", comentó Julian Cook.



"Esto es un hito para la Argentina. Una empresa nueva volando significa más pilotos trabajando, más tripulantes de cabina, más personas volando por primera vez. Desde hoy viajar en avión deja de ser sinónimo de privilegio. Y de la mano de ello sigue creciendo el turismo. A esto nos convoca el presidente: a generar desarrollo, empleo de calidad y a seguir uniendo a los Argentinos." Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.



Los primeros pasajeros recibieron una remera de regalo con el número de vuelo, para celebrar y rememorar el momento histórico. Durante el vuelo de 1.50h pudieron disfrutar de un momento musical, ya que uno de los empleados interpretó una canción compuesta especialmente para la aerolínea.



A Nelson, la primera aeronave, durante febrero se le sumarán dos nuevas unidades para continuar conformando la flota de 10 prevista para 2018. El aumento será también en cantidad de empleados: actualmente son 200, pero semana a semana esta cifra continúa creciendo por nuevas contrataciones y llegará a 700 a fin de 2018. Las ofertas laborales vigentes se encuentran en la página web oficial de la compañía.



Entre los pasajeros viajaron las autoridades de la compañía aérea y la prensa invitada a recorrer el tramo inaugural que, desde Córdoba, tiene previsto sumar progresivamente otras rutas como Bariloche, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En el caso de Buenos Aires, se espera la decisión judicial que autorice la utilización del aeropuerto El Palomar para sus operaciones, a raíz de un recurso de amparo de un particular que exige estudios de impacto ambiental para sumar nuevo vuelos en esa base aérea. La causa está en manos de la jueza federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, Martina Forns.



A los efectos de cumplir con esas exigencias, la semana pasada se realizó en El Palomar un estudio de impacto ambiental, del que tomaron parte AA2000, la Fuerza Aérea, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), y se esperan los resultados para que la magistrada se expida al respecto.



La empresa realizó esta semana un vuelo de prueba entre Córdoba y Mendoza, que debió suspender a los pocos minutos por problemas técnicos.



La compañía inició el 11 de enero la venta sus pasajes a través de la página web y en poco tiempo logró comercializar más de 10.000 pasajes, por lo que el primer vuelo saldrá completo desde Córdoba, según indicaron desde la empresa.



Flybondi tiene 16 rutas programadas. Once serán operadas desde El Palomar, 3 desde Córdoba y 2 desde Mendoza. El sábado volará desde Córdoba a Bariloche, el lunes 29 a Mendoza, y cuando cuente con la autorización judicial para operar desde El Palomar, volará desde allí a Córdoba, Bariloche, Neuquén, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Jujuy, Posadas, Bahía Blanca, Salta y Santiago del Estero También lo hará desde Mendoza a Bariloche e Iguazú.