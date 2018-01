El dólar cae tres centavos a $ 19,82

El billete cae tres centavos este viernes a $ 19,82 y suma su segundo alza consecutiva en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.

En la plaza paralela, por su parte, el blue opera estable a $19,96, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cerró ayer estable a $ 19,64.

Con un volumen récord en el año, los bancos oficiales, con sus ventas, ganaron la pulseada ayer luego de que el dólar acumulara cuatro alzas consecutivas: el billete cedió ocho centavos.

La presencia de las entidades públicas se notó con mayor preponderancia en el inicio de la rueda, cuando la divisa llegó a caer 22 centavos. "Se trataron de compras genuinas del Banco Nación", dijo un operador a este medio descartando que las operaciones se hayan realizado por cuenta y orden del Banco Central.

Con el resultado de esta rueda, el billete acumula un avance de 77 centavos desde el jueves anterior; y del 4,7% en lo que va del año.

En el segmento mayorista donde operan los grandes jugadores del mercado, la divisa retrocedió siete centavos y medio a $ 19,615. El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 19,56 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 19,80 también vendedor.

Se trató de una jornada donde el nivel de operaciones tocó su máximo del año: u$s 1.114,11 millones, con un alza de 43% con respecto a un día antes.

El mercado operó con un recorrido muy irregular y con tendencia mixta que se tradujo en cambios constantes de su cotización y fuertes oscilaciones de los valores.

Las ocasionales incursiones de bancos oficiales con ventas tuvieron impacto en la cotización del dólar que luego de un arranque en los $ 19,60 retrocedió hasta tocar mínimos en los $ 19,37.

Luego, la oferta y la demanda de divisas se alternaron en el dominio y desarrollo de las operaciones con cambios de tendencia que se tradujeron en avances y retrocesos. La demanda, en este sentido, se fortaleció sobre el final provocando una reacción del tipo de cambio que tocó sobre el final de la rueda máximos en los $ 19,65.

"La ocasional presencia de algunos bancos públicos con ventas de divisas emitió una señal que fue interpretada en el mercado como el límite tolerado oficialmente para la suba del dólar en la semana próxima a finalizar", indicó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Agregó que "sin embargo, la proximidad del fin de mes y la necesidad de cerrar posiciones genera una presión adicional que seguramente tendrá influencia en la evolución del tipo de cambio hasta mediados de la semana próxima".

En el mayorista, la moneda norteamericana cortó con una racha de cinco subas consecutivas, en la que acumuló un avance de 81 centavos. En el año, asimismo, gana un 5,1%.

"Tal como venimos observando en el último tiempo, ante la falta por el momento de una oferta más firme (que igual esperamos llegue en las próximas semanas por nuevas colocaciones de deuda y liquidación del agro), la divisa encuentra excusas rápidamente para verse presionada al alza y en un contexto de volatilidad que cede sólo muy puntualmente", dijo la consultora portfolio Personal.

"Igualmente, nos seguimos manejando por ahora con un piso en 18,5 pesos y un techo en la zona actual, aunque pueda pasarlo puntualmente en algún momento", estimó.

En la plaza paralela, por su parte, el blue retrocedió siete centavos y perforó el piso de los $20, hasta ubicarse en los $19,96, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cerró estable a $ 19,64.

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 26,5% TNA y las Lebac se negociaban al plazo de 27 días al 27% TNA y la de 265 días al 25,20 % TNA en el circuito secundario, con un volumen de pesos equivalente a u$s 450 millones.

En el Rofex, donde se pactaron u$s 952 millones, más del 35% se operó para fin de enero a $ 19,634 con una tasa implícita de 23% TNA, y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,24 al 20,1% TNA.

Por último, las reservas del Banco Central descendieron u$s 227 millones hasta los u$s 62.940 millones.