En Davos, Trump reclamó "un sistema comercial que funcione para todos los países"

El presidente estadounidense, Donald Trump, brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos afirmando estar allí para "representar los intereses de los estadounidenses y ofrecer una amistad en la construcción de un mundo mejor".



"Estados Unidos está viendo de nuevo un fuerte crecimiento", aseguró, afirmando que en Bolsa se crearon desde su elección miles de millones de dólares.



"Como presidente de Estados Unidos pondré siempre a Estados Unidos en primer lugar, como los otros líderes ponen a sus países en el primer lugar", subrayó.



"Vengan a Estados Unidos. Yo creo en Estados Unidos y lo pondré siempre en el primer lugar. Pero no significa Estados Unidos solo".



"Restableceremos la integridad del sistema comercial. Solo insistiendo en un comercio justo y recíproco podemos crear un sistema que funcione no solo para Estados Unidos, sino para todos los países", dijo Trump.



"Cuando Estados Unidos crece, crece todo el mundo", agregó defendiendo su lema "America First' frente al Foro de Davos.



"Estados Unidos no tolerará más prácticas incorrectas en el comercio internacional", subrayó, aunque tuvo una acogida tibia de parte de los presentes, que solo aplaudieron a medias el comienzo del discurso de Trump.



El presidente estadounidense aseguró que Estados Unidos está fuertemente empeñado en la "máxima presión para desnuclearizar a Corea del Norte, trabajamos con los aliados para contrastar a los terroristas e ISIS, Estados Unidos es líder para garantizar la seguridad mundial".



Por otra parte el sistema que regula la inmigración en Estados Unidos está "quedado en el pasado" y de ahora en adelante quien entra será seleccionado según su capacidad de contribuir al bienestar económico del país.



"Invitamos a los otros dirigentes a proteger los intereses de sus ciudadanos como lo hacemos nosotros", dijo Trump, que agradeció a los presentes pero también al "pueblo" y a los "trabajadores, son ellos los que hacen grande al país".



Además, entre murmullos de desaprobación, dijo que "hasta no entré en política no me di cuenta hasta qué punto los medios pueden dar 'fake news'".



Con la reforma fiscal, asimismo, "hemos realizado un sueño que mucha gente tenía desde hace años", observó Trump agregando que los ingresos promedio de las familias aumentarán 4.000 dólares.