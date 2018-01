El fútbol argentino rompió el chanchito e invirtió casi u$s 50 millones en compras

El verano fue muy movido para el fútbol argentino, que se reforzó con grandes nombres. Los clubes dejaron atrás las viejas políticas de incorporar a préstamo y ahora apuestan a comprar el pase de los futbolistas que consideran que le darán un salto de calidad a su institución.



Los clubes de la Superliga invirtieron u$s 47,4 millones en la compra de futbolistas. En total fueron 18 las trasferencias, siendo River el que más desembolsó con un total de u$s 17,5 millones, número que alcanzaría los u$s 21,5 millones si finalmente cierra la adquisición del 50 % de la ficha del ex-Racing Bruno Zuculini.



Justamente, River es el equipo que más dinero pagó por un futbolista. El "Millonario", nunca mejor dicho, acordó comprarle a Lucas Pratto al San Pablo por u$s 13,5 millones. Esta cifra podría elevarse a u$s 15 millones dependiendo que el club de Núñez levante la Libertadores y los goles que marque el "Oso".



Independiente, con el objetivo de hacer una gran Libertadores, tampoco puso reparos a la hora de meter mano en sus arcas. Es el segundo club que más dinero gastó en compras en el último mercado de pases con un total de u$s 9,7 millones entre el ecuatoriano Fernando Gaibor (u$s 4,2 millones), Braian Romero (u$s 2 millones) y Jonathan Menéndez (u$s 3 millones).



El tercero que más dinero gastó fue Racing, con un total de u$s 7,7 millones y cuarto Boca, con u$s 5,8 millones. Los de Avellaneda rompieron el chanchito con la compra del 70% del pase de Ricardo Centurión en u$s 3,7 millones, mientras que los de la Ribera sumaron a Emanuel Mas (u$s 2,8 millones), Julio Buffarini (u$s 1,5 millones) y Emanuel Reynoso (u$s 1,5 millones más 5 jugadores).



El único grande que no realizó compras fue San Lorenzo, que este semestre sólo jugará 17 partidos, 15 por la Superliga y 2 por la Copa Sudamericana, y tiene un nutrido plantel que no perdió ninguna pieza. De hecho, la única incorporación del club de Boedo fue la de Valentín Viola, a préstamo por 18 meses.





