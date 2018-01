El insólito error de la dirigencia de Independiente que lo privó de tener un prometedor refuerzo

Bryan Cabezas es uno de los delanteros con mayor potencial de fútbol ecuatoriano. Estuvo a punto de llegar a Independiente pero no se dio por un insólito error de la dirigencia del club de Avellaneda.



Los Brian -tal es el nombre original- se castellanizaron como Braian, Brayan o Bryan. Para los millenials es moda en todas su variantes. Al haber tantas, y sonar igual, quizás a muchos Brian les escriben mal sus datos.



Pero los apellidos son siempre iguales. García es García acá y en Inglaterra, Pérez es Pérez acá y en Francia y Toro es Toro en todo el mundo. Al laureado actor que interpretó al Che Guevara no lo llaman "Benicio del Bull".



Cabezas era pretendido por Independiente. El ecuatoriano pasó erráticamente por Panathinaikos y fue presentado en el Avellino de Italia pero no firmó porque quería desembarcar en el Rojo para intentar ganar la octava Libertadores con el Rey de Copas. Pero el libro de pases cerró y el talentoso mediocampista no será compañero de su compatriota Fernando Gaibor. ¿La razón?



El programa "De la Cuna al Infierno" sostiene que en el transfer escribieron "Bryan Heads" en lugar del nombre y apellido correspondientes. Ya había trascendido que en la documentación había un error.



"Bryan Heads" fue tendencia mundial en Twitter hasta pasada la medianoche.