Ahora Chubut dice que no está en riesgo de default

En medio de una crisis económica y política que atraviesa la provincia, y en una nueva contradicción entre el gobernador Mariano Arcioni y su propio equipo, el Gobierno de Chubut debió salir a aclarar que no está en riesgo de default, pero que iniciará un proceso para "refinanciar" su deuda.



En un comunicado, el Ministerio de Economía y Crédito Público de Chubut aclaró que "no hay posibilidad de que la provincia declare un default", al precisar informaciones sobre una eventual refinanciación de alguno de sus pasivos.



"Respecto de las declaraciones atribuidas al señor Gobernador de la Provincia del Chubut (Mariano Arcioni), el Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia aclara que en ningún momento la Provincia declaró el default o dificultades para pagar su deuda pública", señaló la cartera provincial.



El Ministerio explicó que "la utilización del término reestructuración por una eventual refinanciación de alguno de sus pasivos tendientes a lograr mayor plazo o mejorar condiciones quizás llevó a confusión de lo que se quiso explicar". En realidad, lo que debió hacer la cartera económica fue aclarar los dichos de Arcioni.



La cartera remarcó que "no hay posibilidad alguna de que la Provincia declare un default", y precisó que "la deuda provincial está representada principalmente por títulos públicos, los que se encuentran suficientemente garantizados por recursos derivados de las Regalías Hidrocarburíferas".



En particular, el Ministerio de Economía y Crédito Público aclaró que "todos los títulos públicos están garantizados con fideicomisos donde ingresan los fondos correspondientes a la Provincia asegurándose el cobro de los servicios de amortización e intereses a los tenedores e ingresando el remanente a la Provincia".



Indicó que también "todos ellos cuentan con garantías muy por encima de los servicios de amortización e intereses, lo que resguarda a los inversores suficientemente por variaciones negativas tanto en el tipo de cambio como en el nivel de producción de hidrocarburos o en el precio internacional de los mismos".



Señaló además que "si bien se están analizando algunas propuestas de refinanciación mediante la ampliación de plazos de algunas deudas, ello se encuentra en etapas preliminares no pudiendo darse precisiones de tasa o plazo".



En razón de ello, lamentó "la confusión que se ha creado en los medios y círculos técnicos pero el Ministerio de Economía y Crédito Público quiere dejar perfectamente claro que no existe riesgo alguno de declaración de default".



También aseguró que "Chubut ha venido cancelando todos sus compromisos en tiempo y forma incluso reduciendo en los últimos meses su Programa de Letras en circulación de los 188 millones de dólares en emisión a mediados de 2017 a los actuales 115 millones".



En su parte final, el comunicando señala que "no hay nada que suponga una modificación negativa en las condiciones de su deuda, sino todo lo contrario atento que los recursos que hoy garantizan la misma muestran perspectivas superiores a las observadas en el último año".