El Gobierno dice que "no ve con preocupación" la suba del dólar, pero admite que "genera nerviosismo"

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, le restó importancia a la fuerte suba que registró el dólar en los últimos días y recalcó que desde el Gobierno no ven con preocupación la volatilidad del tipo de cambio, algo que era "previsible", tras la reajuste de la meta de inflación para este año.



En declaraciones formuladas a radio Mitre desde la ciudad suiza de Davos, donde permanece para asistir a una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Cabrera señaló que no ve "con mayor preocupación" la escalda de la divisa.



Aseguró que "la decisión importante fue la que se tomó cuando (el presidente del BCRA) Federico Sturzenegger y (el ministro de Hacienda) Nicolás Dujovne hicieron la conferencia de prensa, que tuvo que ver con un cambio en las metas de inflación y esto hizo que se modificaran las tasas de corte del Banco Central".



En ese sentido, el ministro admitió que desde el Gobierno "sabíamos que esto de alguna manera iba a producir una apreciación" de la divisa.



En otras palabras, reconoció que la suba de uno 80 centavos que acumuló el dólar en la última semana era "parte de algo que estaba calculado", aunque reconoció que "genera volatilidad y cierto nerviosismo".



De todos modos, enfatizó que "a veces la volatilidad es buena para que no haya ganancias financieras extraordinarias".



Asimismo, subrayó que "aun cuando una gran parte de la economía no es transable, en lo que sí es transable, en general, un tipo de cambio más competitivo es positivo".



Por otro lado, Cabrera consideró que las discusiones paritarias "deberían estar alrededor del 15 por ciento", porque "ésa es la meta de inflación" que el Gobierno piensa "cumplir", aunque recalcó que se trata de negociaciones que se realizan "por sector" y "entre privados".



Así lo afirmó en el marco de otra entrevista radial (en El Mundo) desde la ciudad suiza. Sostuvo que "las paritarias deberían estar alrededor del 15%, que es la meta de inflación que pensamos cumplir".



No obstante, aclaró que "las negociaciones salariales se hacen entre privados" y remarcó que "no es lo mismo en un sector de altísima productividad que en otro con bajísima productividad".



Con ese argumento, consideró "un error" hablar de las discusiones paritarias "en términos generales y no hablar de sectores".



En tanto, al ser consultado sobre el rechazo que desde algunos sectores gremiales ya anticiparon a eventuales propuestas salariales del orden del 15 por ciento para el 2018, el ministro de Producción insistió con su confianza en que se logrará "cumplir con esa meta de inflación".