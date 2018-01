Diputados de Cambiemos se solidarizaron con Ocaña ante el "cobarde ataque" de Moyano

El interbloque de diputados nacionales de Cambiemos expresaron este viernes su "solidaridad" con su compañera de bancada Graciela Ocaña, "quien fue atacada burdamente por el sindicalista Hugo Moyano -expresó- a raíz de las denuncias públicas que ella viene realizando desde hace muchos años, las cuales han dado lugar a algunas de las causas judiciales que hoy pesan sobre el dirigente gremial".



"Sostener que una dirigente política, de cuya honra y valentía nadie duda en este país, es una 'cucaracha' es un acto de violencia verbal que desnuda, además, la prepotencia y la misoginia de quien ha sostenido ese calificativo", señalaron en un comunicado conjunto firmado por las tres principales fuerzas de Cambiemos: la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.



"Como colegas de interbloque de Ocaña, usamos este medio para solidarizarnos con ella y brindarle todo nuestro apoyo en su lucha incansable contra la corrupción que ha convertido a muchos sindicalistas en empresarios y los ha alejado de los humildes a los que deberían representar", agregaron.



La diputada Ocaña denunció en 2011 las irregularidades en una serie de sociedades vinculadas a la familia Moyano y hoy la Justicia está investigando esa trama societaria.



"En la Argentina que eligió el cambio todos los argentinos son iguales ante la ley. Por eso consideramos que es ante el Poder Judicial donde Hugo Moyano debe dar todas las explicaciones que se le requieran, en lugar de utilizar los medios de comunicación para intentar desprestigiar a una dirigente honesta y valiente como lo es nuestra compañera de interbloque", concluyeron.



"Hugo Moyano podrá adjetivar sobre mi persona, ya lo ha hecho antes, se acordó de mi madre en otro momento, me amenazó. Pero la verdad que lo que tiene que hacer es explicarle a la Justicia por qué constituyó una serie de sociedades, que están en manos de su esposa y sus hijastras, que tienen una cantidad de bienes que lograron a partir de supuestos servicios al sindicato, la obra social y la mutual de Camioneros", había dicho Ocaña, tras los dichos del sindicalista.



Y agregó: "Como no lo puede explicar, me ataca a mí. Esta denuncia la hice en 2011 ante el juez (Claudio) Bonadio. En definitiva, lo que no me perdona es que cuando estuve al frente del Ministerio de Salud enfrenté a la mafia de los medicamentos, por lo cual colegas suyos han estado varios años presos".