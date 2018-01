Cancillería reclamó a Bolivia que respondan los exhortos enviados por la desaparición de María Cash

Autoridades de Cancillería le reclamaron este viernes a funcionarios de la Embajada de Bolivia que el vecino país responda los exhortos enviados por el juzgado Federal de Salta a cargo de la investigación por la desaparición de María Cash.



En los tres exhortos se solicitaron estudios de ADN, si es que existen, o una muestra de los restos hallado a fines del 2011 en la ciudad de Oruro, los cuales podrían coincidir con rasgos morfológicos de la chica de la que nada se sabe desde julio del mismo año.



La reunión entre las autoridades de ambos países se realizó este viernes, luego que se diera a conocer la noticia de un cráneo que está siendo peritado en la ciudad de La Paz.



En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, confirmó que el encuentro se realizó "con el objetivo de expresar la preocupación del Gobierno argentino ante la demora a la respuesta al exhorto del Juez Federal de Salta".



"Las autoridades argentinas expresaron su vocación por el estricto cumplimiento de los acuerdos bilaterales y multilaterales", se indicó en el comunicado.



Y se agregó: "El funcionario boliviano se comprometió a transmitir al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país la preocupación argentina".



Tras el envío del primer exhorto, el 7 de septiembre de 2017, que no fue respondido, y a pedido del Juzgado Federal Nº 2 de Salta, Cancillería reiteró la solicitud ante las autoridades bolivianas el 24 de octubre del año pasado, y nuevamente lo volvió a hacer el 23 de enero de este año.



Este jueves, Pedro García Castiella, el abogado de la familia Cash, consideró que "hay una alta posibilidad" que el cráneo que fue encontrado sea de la joven, aunque la familia de la chica lo descartó.



El letrado contó que hace unos seis meses desde el juzgado que investiga la desaparición de Cash remitieron los oficios a Cancillería para que los manden a Bolivia y para que desde allí envíen una muestra de los restos óseos y así poder hacer un análisis de ADN, pero hasta ahora no tuvieron respuesta.



Sin embargo, y tras darse a conocer la noticia, Patricio Cash, uno de los hermanos de María, dijo en diálogo con NA que para la familia "esa posibilidad está descartada".



"Esa información es vieja, me parece que no es necesario seguir esa pista. Nos enteramos que es muy común en Bolivia que se remuevan los restos de los cementerios y es muy probable que sea uno de esos casos", comentó el hermano de la joven.