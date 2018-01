Con el regreso de Tevez a La Bombonera, Boca intentará estirar la ventaja

Boca Juniors, líder de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), recibirá hoy a Colón de Santa Fe en un partido de la 13ra. fecha que tendrá como hecho destacado el regreso de Carlos Tevez a La Bombonera.



El juego comenzará a las 21.30 con arbitraje de Federico Beligoy y será transmitido por la señal Fox Sports Premium, habilitada para los abonados al Pack Fútbol.



El "Apache" no pisa la cancha de Boca desde el 18 de diciembre de 2016 cuando el equipo "xeneize" se impuso justamente ante Colón por 4-1 antes del receso un torneo que más tarde consagró a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.



Ese día Carlitos hizo un gol pero no se despidió de los hinchas porque su pase al Shanghai Shenhua, que se manejaba como un secreto a voces, se terminó de confirmar con el campeonato ya interrumpido.



Aquella salida se confirmó en las redes sociales con un video que grabó el jugador y no fue recibida por un sector de la hinchada, por eso mañana La Bombonera será un buen instrumento para testear si el ídolo mantiene su imagen positiva.



Después de un año de mucha irregularidad en China, Tevez (33 años) jugará su primer partido oficial en Boca con apenas un par de amistosos de pretemporada, en los que evidenció buen estado físico pero falta de ritmo futbolístico.



Su presencia en el equipo obligará al DT Barros Schelotto a cambiar el módulo táctico del clásico 4-3-3 que empleó en la primera parte del torneo a un 4-2-3-1 o 4-3-1-2.



Cual sea el dibujo, el ex Juventus de Italia se moverá detrás del centrodelantero, que curiosamente será Walter Bou -postergado a fines del año pasado- y no Ramón "Wanchope" Ábila, uno de los refuerzos llegados este verano.



Colón es un rival de riesgo porque se ubica en el séptimo lugar con 20 puntos y estuvo invicto las primeras 10 fechas del torneo. En las últimas dos del año pasado, el "Sabalero" cayó ante Atlético Tucumán de visitante y frente a Talleres, de local.



El equipo de Eduardo Domínguez se reforzó sobre el cierre del mercado (Gonzalo Escobar, Mariano González, Javier Correa y Alan Ruiz) pero ninguno de ellos formará parte del equipo titular en La Bombonera.



Boca y Colón jugaron un total de 75 partidos en Primera División, con 42 victorias "xeneizes", 17 triunfos santafesinos y 16 empates.



Probables formaciones



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leornardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitán Nández, Wilmar Barrios y Edwin Cardona; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Colón: Alexander Dominguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Jonathan Galván y Clemente Rodríguez; Cristian Bernardi, Matías Fritzler, Pablo Ledesma y Marcelo Estigarribia; Crsitian Guanca y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.





•Lanús inicia su etapa de renovación frente a Patronato





Lanús, que intenta olvidar la final de la Copa Libertadores perdida e inicia una etapa de renovación tras desprenderse de varias figuras, recibirá a Patronato de Paraná, que aspira a mantener la categoría.



El partido, arbitrado por Diego Abal, comenzará a las 19 en el estadio Ciudad de Lanús y lo televisará TNT Sports.



Hace casi dos meses Lanús vivía su momento más glorioso jugando la final de la Libertadores ante Gremio de Brasil, pero la suerte le fue esquiva, el equipo de Porto Alegre lo superó a lo largo de los 180 minutos, y con ello finalizó un ciclo, el de Jorge Almirón, hoy DT de Atlético Nacional de Colombia.



El fin de esa etapa no se limitó al alejamiento del entrenador y la llegada de Ezequiel Carboni (debutó perdiendo ante Chacarita por 3-0 en la 12da. fecha, última de 2017), sino también alcanzó a muchos referentes del equipo.



Ya no están en las huestes "granates" el capitán Maximiliano Velázquez (Aldosivi en la B Nacional), el goleador José Sand (Deportivo Cali, Colombia), Diego Braghieri y Fernando Monetti (Atlético Nacional) y Nicolás Aguirre (libre). Además, otro experimentado como Román Martínez no es tomado en cuenta por el nuevo DT.



Lo pasado es historia y Lanús debe renovarse, con la paciencia del hincha, que se acostumbró a las grandes definiciones, y que ahora con Lautaro Acosta como abanderado, y compañeros del nivel de Iván Marcone, Germán Denis, Alejandro Silva y Nicolás Pasquini tendrá que encontrar su rumbo.



Lanús ingresó además en un período de austeridad económica y por ello sólo sumó al plantel al defensor Nehuén Paz, ex All Boys, Newell's y Bologna de Italia, entidad de la que proviene sin haber debutado.



El "Granate" posee 13 unidades (un cotejo pendiente ante Godoy Cruz por la 10ma. fecha), con cinco encuentros sin triunfos y se ubica a cuatro de puntos de la zona de clasificación de la Copa Sudamericana.



Patronato apuesta todas su fichas a mantener su privilegiado lugar en la Superliga, El equipo de Paraná suma 15 unidades y en la tabla de promedios, con un coeficiente de 1,190, apenas tiene a Vélez separándolo de la zona de los cuatro descensos.



Llegaron al equipo Maximiliano Nuñez (libre desde Millonarios, Colombia), Lautaro Comas (O' Higgins, Chile) y Gastón Gil Romero (Estudiantes de La Plata).



Sólo jugaron una vez en torneo de Primera División y fue triunfo de Lanús, en Paraná, por 2 a 0 (goles de Sand) en la 23ra. fecha del certamen 2016/17 el 6 de mayo pasado.



Probables formaciones



Lanús: Esteban Andrada; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Rolando García Guerreño y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, Iván Marcone y Gastón Lodico; Marcelino Moreno, Germán Denis y Lautaro Acosta. DT: Ezequiel Carboni.



Patronato: Sebastián Bértoli; Agustín Sandona o Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa y Bruno Urribarri; Martín Rivero o Maximialiano Núñez, Damián Lemos, Gastón Gil Romero y Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas o Núñez. DT: Juan Pablo Pumpido.