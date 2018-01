Escupió a un rival, lo echaron y su DT lo tildó de "despreciable"

Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini tuvieron una mala jornada de FA Cup. Quedaron eliminados en manos del Wigan, equipo que hoy milita en la League One, la tercera división de Inglaterra. Pero la noticia no es la victoria de un equipo del ascenso, sino la reprochable actitud de un futbolista del West Ham.



El conjunto de la Premier perdió 2-0 y no pudo acceder a octavos. Si la derrota no bastaba, tuvo que soportar la expulsión del congoleño Anthony Masuaku. Tras forcejear con Nick Powell en un lateral, lo escupió.







De inmediato, se armó una pequeña riña entre varios jugadores y la situación terminó con la roja para el africano, que sufriría una sanción de seis partidos.



"Lo que hizo es despreciable. Mereció ser expulsado. Nos gusta. Es un buen chico en el club pero estuvo fuera de lugar", juzgó David Moyes, actual DT del West Ham y extécnico del Manchester United.