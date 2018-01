Pastore busca continuidad para el Mundial y el Inter coquetea con él

El cordobés Javier Pastore, volante del París Saint Germain, dijo este sábado que quiere "jugar más" para tener posibilidades de disputar el Mundial de Rusia y le abrió la puerta al Inter, que negocia su pase.



"Estoy bien en el PSG. Estoy evaluando las opciones con mi familia. No es una decisión simple. En los próximos días decidiremos", sostuvo tras la victoria 4 a 0 del conjunto parisino sobre el Montpellier, partido en el que ingresó a los 22 minutos del complemento.



Pastore dijo que su "objetivo es ir al Mundial. Por ello quisiera jugar más. Si no voy a Rusia porque jugué poco, me arrepentiría toda la vida".



"En las últimas listas de la Selección, no estuve convocado porque no jugaba y es normal. Se necesita estar compitiendo siempre para que el entrenador te pueda ver y tener más posibilidades, y aquí siento que no lo voy a tener", explicó.



"Por el momento no sé qué pasará. Se habla mucho del Inter y me gustaría regresar a Italia (donde jugó en el Palermo) si debo dejar el PSG. Estuve bien, conozco el torneo", deslizó el cordobés.



Y amplió respecto a la posibilidad del conjunto de Milán: "El Inter es una opción y siempre estuvo cerca. No tomé una decisión y menos el club. Estoy esperando para ver qué sucede. Lo importante es que el Inter, si me quiere, me lleve porque le falta un jugador como yo y no tanto por llevarme".



Poco antes, desde Italia, el técnico del Inter, Luciano Spalletti, le abrió la puerta al jugador. "Pastore? Es un gran jugador. No voy a interferir en las negociaciones de mercado. Hemos hablado, pero también hablamos de otras situaciones", dijo.



El entrenador, al ser consultado sobre la posibilidad de que el exjugador de Palermo y Huracán pase al Inter, bromeó con el apellido del enganche: "El Pastore (pastor en italiano) de todos modos es importante porque tiene unido el rebaño".



Sin contar demasiado en los planes de Unai Emery, Pastore figura entre los nombres de posibles jugadores que abandonarían el PSG en este mercado de enero por la necesidad del club parisino de vender para satisfacer las exigencias del fair-play financiero.