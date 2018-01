El agónico error que le costó una derrota a Arsenal

Arsenal está cada vez más complicado en su futuro en la Primera División. Apenas tiene 5 puntos en 13 partidos disputados en la Superliga y no levanta cabeza. Para incrementar más su mal momento, no le salen ni las jugadas del final.



Iban 46 minutos del segundo tiempo y el duelo ante Newell's iba 1-1. En un corner de la "Lepra", la pelota llegó al centro del área y Sebastián Lomónaco erró estrepitosamente. Recibió Joaquín Varela, que no falló. A diferencia del defensor rival.