Con el regreso de Centurión y el debut de Coudet como DT, Racing visita a Unión

Racing Club, con el debut oficial de Eduardo Coudet como entrenador y el regreso de Ricardo Centurión, visitará esta noche a Unión de Santa Fe a la espera de que el equipo demuestre una acertada evolución que permita ilusionar a sus hinchas con mejorar la pobre campaña a nivel local y ser protagonista de la próxima Copa Libertadores.



El partido es uno de los cuatro a jugarse en la continuidad la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), tendrá como escenario el estadio 15 de Abril con el arbitraje de Silvio Trucco y televisación por parte de TNT Sports.







Hay expectativas en los hinchas de Racing con la llegada de Coudet como DT ya que, a priori, el equipo adoptará una postura más acorde con su rica historia, es decir, pensar más en el arco adversario que en el propio y presionar sobre la salida del rival, opciones que con Diego Cocca como entrenador parecían descartadas.



Pero las ilusiones no mueren sólo en cuestiones tácticas, hay nombres que permiten observar el futuro con buenas perspectivas y los mismos saltan a la vista con el "tridente" ofensivo que la "Academia" pondrá en cancha integrado por el regresado Centurión, Lisandro López y, la nueva joyita del fútbol argentino, Lautaro Martínez.



Son pocos, quizás solo Boca y River, los equipos que pueden equiparar ese caudal ofensivo que luce como salientes atributos a la habilidad, potencia, velocidad y experiencia, ingredientes aportados para cada uno de los integrantes del "tridente".



Además, Racing se reforzó con la una nueva zaga central conformada por Leonardo Sigali y Alejandro Donati, y sumó en el medio a Nery Domínguez (ex Independiente) y Neri Cardozo, quien no jugará mañana por tener una fecha de suspensión tras su paso por el fútbol mexicano.



Sin embargo, Racing tiene ciertas falencias en la conformación del equipo puesto que sigue sin contar con un "enganche" o armador de juego y ese rol es necesario para abastecer al "tridente" en el esquema 4-1-3-2 que implementará Coudet.



Racing está muy lejos del líder Boca, a 17 puntos, pero a nivel local el objetivo de máxima es meterse en la zona de clasificación para la Libertadores 2019, los primeros cinco de la SAF, o de mínima con un cupo en la Sudamericana 2019, del sexto al undécimo lugar.



Unión está realizando una muy buena campaña con 22 unidades, a ocho del puntero, en zona de clasificación de Libertadores y que lo posiciona 17mo. en la tabla de promedios, que siempre es observada de soslayo por sus hinchas.



El "Tatengue" jugará hoy con la base del equipo que llegó a posicionarse en un sorprendente cuarto puesto al cabo de las doce primeras fechas.



El equipo de Leonardo Madelón está invicto como local con tres triunfos y dos empates y siempre es complicado en su terreno contando con jugadores del nivel de Nereo Fernández, un experimentado arquero, el zaguero Jonathan Bottineli, Franco Fragapane o en la ofensiva con Lucas Gamba y Franco Soldano, quien suman once tantos entre ambos.



Madelón dejará en el banco de suplentes a la principal contratación en este receso el ex mediocampista de Argentinos Juniors, Independiente y Quilmes Rodrigo "Droopy" Gómez.



En el historial Racing le lleva una corta ventaja al "Tatengue" tras 55 cotejos, con 18 triunfos contra 15 y 22 igualdades. El último triunfo de la "Academia" de visita fue por 6 a 3 por la sexta fecha del certamen de 2016, con Facundo Sava como entrenador.