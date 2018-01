La producción de la industria pyme creció 4,8% en diciembre

La producción de las pymes industriales creció 4,8% en diciembre frente a igual mes del año pasado, y cumplió seis meses consecutivos en alza, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Con ese resultado, 2017 finalizó con un incremento de 0,3% en la actividad industrial de la pequeña y mediana empresa, luego de cinco años que la industria pyme no crecía.



"Durante diciembre el 59% de las empresas crecieron en la comparación anual y vemos cómo de a poco el crecimiento se va generalizando", dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME.



En diciembre, el 65% de las industrias tuvo rentabilidad positiva en el mes y el 66% tiene pensado realizar nuevas inversiones en 2018 o las está evaluando; mientras que por los problemas financieros y la incertidumbre, 4 de cada 10 industriales señalan que la situación de su empresa sigue siendo "mala" o "regular".



Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias pymes.



El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró un valor de 87,2 puntos en diciembre, con un aumento de 1,5% frente a noviembre.



De los 11 sectores relevados, 9 tuvieron crecimiento anual: material de transporte (7,7%), productos eléctrico-mecánicos e informática (3,5%), productos minerales no metálicos (9,9%), alimentos y bebidas (6,3%), productos textiles y prendas de vestir (5,1%), productos químicos (4,9%), productos de metal, maquinaria y equipo (4,3%), productos de madera y muebles (4,9%) y productos de caucho y plástico (5,4%).



Cayó, en cambio, papel, cartón, edición e impresión (-1,5%) y se mantuvo sin variaciones calzado y marroquinería.



Para 2018, se redujo levemente la cantidad de compañías con planes de inversiones: del 50% que contestó positivamente en noviembre se pasó a 46% en diciembre. Se mantuvo, en cambio, en 19% la proporción de industrias que lo estaría evaluando.



De la misma manera, si en noviembre el 34% de las empresas consultadas dijo tener previsto contratar más personal, en diciembre ese porcentaje bajó a 16%.



La mayoría de los empresarios consultados mencionaron tres factores necesarios para tener más competitividad: mayor oferta de materias primas y a precios más convenientes, menos impuestos y mejora en la infraestructura, concluyó el informe.