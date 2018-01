Malcorra: "Las inversiones no van a ser una cosa masiva sino paulatina"

La excanciller, Susana Malcorra, se refirió a la reciente gira internacional del presidente Mauricio Macri (participó del Foro Económico Mundial de Davos) y en ese contexto, consideró que "las inversiones no van a ser una cosa masiva sino paulatina".



Asimismo, Malcorra consideró que "el sector privado ha estado observando cómo la Argentina evoluciona para asegurar de que no estamos en un ciclo que no sea imprevisible".



"La balanza comercial está muy impactada por la importación de bienes de capital. La cuestión de la aceleración del plan de inversiones hace que se produzca un aumento de la importación de bienes de capital y es muy difícil de re-balancear a partir de la venta de materias primas", sostuvo la exfuncionaria en declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10.



En tanto, remarcó que Argentina tiene que encontrar las formas de agregar valor a sus productores. "Como dijo Macri, Argentina tiene que transformarse en el granero del mundo. Es evidente que hay que hacer una inversión y hacer un desarrollo estratégico a largo plazo", señaló.



Consultada sobre la transparencia de las elecciones presidenciales en Venezuela, opinó: "Hay muchos elementos claros y palpables de que hay una interferencia directa del poder ejecutivo. Es fundamental la legalidad y la institucionallidad". Cabe recordar que la oficialista Asamblea Constituyente venezolana, que rige el país con poderes absolutos, adelantó para antes del 30 de abril las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro aspirará a la reelección.



Por último, se refirió a la situación judicial del expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y dijo: "Lo más importante es que las instituciones funcionen de manera independiente. Si la justicia está avanzado es porque no está condicionada."