El mito de Federer en los Grand Slam, a un paso del podio histórico

Fue el 6 de julio de 2003 cuando Roger Federer levantó la copa dorada que se le otorga al campeón de Wimbledon. Apenas había transcurrido un mes y medio del gobierno de Néstor Kirchner, Emanuel Ginóbili recién llegaba a la NBA, Argentina todavía tenía la pesadilla del Mundial de Corea-Japón y el cine nacional ni soñaba con otro Oscar. Casi 15 años después, la leyenda suiza sigue en pie, festejando títulos de Grand Slam y metiéndose entre los máximos ganadores de la historia.



Este domingo, el nacido en Basilea en 1981 conquistó su 20° torneo grande al coronarse por sexta vez en Australia. Ningún otro varón logró esa marca en singles. A lo largo de sus dos décadas de carrera, "Su Majestad" ganó los cuatro majors, la Copa Davis, y medallas olímpicas en singles y dobles. Su gesta lo posiciona a un paso del podio histórico de triunfadores.







A la hora de hablar de tenistas exitosos, la lista la encabeza la australiana Margaret Court, un mito viviente del deporte blanco. Dominadora absoluta de la década de 1960, se impuso en 24 Grand Slam, de los cuales 11 fueron en su tierra, cuatro en Roland Garros, tres en Wimbledon y cinco en el US Open.



Pero la exjugadora de 75 años no es la única mujer. De hecho, la rama femenina tiene copado el podio de más cetros. La estadounidense Serena Williams amenaza la prodigiosa marca suprema ya que cuenta 23 trofeos (siete Australia y Wimbledon, tres Roland Garros y seis US Open). A un paso quedó la alemana Steffi Graf, la gran rival de Gabriela Sabatini, que acumula 22 (cuatro en Melbourne, seis en París, siete en Londres y cinco en Nueva York). Tanto Court como la germana lograron ganar cuatro en un mismo año.



Los 20 obtenidos por Federer lo sitúan en el cuarto lugar histórico y como el primer varón. A primera impresión, la única con opciones reales de modificar sensiblemente su ubicación es Williams, ya que el mes que viene regresará a la actividad luego de ser madre y sólo necesita uno más para alcanzar la primera posición. Ambos tienen 36 años.



Debajo del actual número 2 emerge la estadounidense Helen Wills (figura en los 20 y 30) con 19 y la particularidad de que nunca disputó el torneo oceánico. Con 18 se imponen dos colosas de los 70 y 80, las norteamericanas Chris Evert y Martina Navratilova. El rival histórico de Federer, el español Rafael Nadal, posee 16 y se ubica en un hipotético séptimo lugar, seguido de Pete Sampras (EEUU), con 14. Por último, Roy Emerson (AUS), Novak Djokovic (SER) y la californiana Billie Jean King poseen 12, y cierran otras dos leyendas: el australiano Rod Laver y el sueco Bjorn Borg, ambos con 11.



Si en la cuenta se incluyen los títulos de dobles, tanto del mismo género como en mixtos, algunas posiciones cambian radicalmente, pero el liderazgo sigue siendo de la impresionante Court. Sus logros, además de los 24 singles, incluyen 19 títulos en pareja y 21 en combinados, para atesorar una descomunal cifra de 64 Grand Slam totales.





La legendaria Margaret Court junto a uno de sus trofeos de Wimbledon. Es la máxima ganadora de Grand Slam tanto en singles como en dobles.



Navratilova asciende considerablemente hasta la segunda colocación histórica, ya que posee 31 títulos en dobles y otros 10 en mixtos. Dos estadounidenses comparten el último escalón del podio, ya que B. J. King y S. Williams poseen 39 en total. Mientras que la extenista tiene 16 junto a otra mujer y 11 con un varón a su lado, la menor de las hermanas y que aún está en actividad tiene 14 y 2, respectivamente.



Tanto en singles como en dobles, el podio está dominado por mujeres, con Court y Williams como protagonistas. Pero fuera del top 3, en duetos también el tenis femenino tiene preponderancia. Y con una característica en común: las siguientes son todas estadounidenses. Margaret Osborne duPont con 37 (seis en singles, 21 en dobles y diez en mixtos entre 1946 y 1962), Doris Hart (6-14-15) y Louis Brough (6-21-8), ambas con 35 en las décadas de los 40 y 50, Helen Wills con 31 (19-9-3) y Elizabeth Ryan con 30 (19 en pareja, 11 combinados, entre 1914 y 1934) relegan la aparición del primer varón.



Roy Emerson es una de las grandes leyendas del tenis australiano y mundial. Nunca ganó junto a una mujer, pero posee 12 singles y 16 dobles, casi todos durante los 60. Su compatriota John Newcombe, reconocido por sus bigotes de gran porte, fue una figura del mismo decenio y el siguiente: ganó 28 títulos (7-17-2).



La lista de los diez más ganadores la cierra Martina Hingis, suiza también, que irrumpió en los 90 durante su adolescencia y algunos problemas de diversa índole fueron reconfigurando su carrera. En su activo posee cinco Grand Slam en singles, 13 en dobles y otros siete en mixtos.



Federer es el varón con más majors ganados, entre otros innumerables récords. También es el tenista que más títulos posee en una sola disciplina, ya que quienes lo superan participaron en al menos dos (el caso de Ryan, por citar uno).



Intentar reproducir todos los logros del suizo llevaría decenas de páginas. A lo largo de su carrera no dejó prácticamente título sin conquistar. Algunos utópicos podrían reclamarle que dispute algún torneo en zonas donde nunca jugó oficialmente (caso Sudamérica). El 20 es el número estrella por estos días. Es la cifra de Grand Slam ganados, y también los años que lleva en el circuito. En aquel lejano 1998, Federer debutó en Gstaad, en su país, y perdió con el porteño Lucas Arnold. Era un joven de carácter complicado y que soñaba con ganar un torneo. Ya van 96 en total, y ahora lo espera, otra vez, el número 1 del mundo.