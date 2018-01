Boudou se defendió de las causas en su contra y recordó que "a San Martín lo echaron de Lima por corrupto"

El exvicepresidente Amado Boudou se defendió de las causas judiciales en su contra y recordó que "a San Martín lo echaron de Lima por corrupto".



"Yo creo que nuestro Gobierno se animó a hacer muchas cosas y que está pagando más eso que esta cuestión. Haberse animado a hacer muchas cosas le valió una guerra con los poderosos", opinó el exfuncionario nacional.



Entre otras cosas, Boudou aseguró que "había mucha gente interesada en que Ciccone tuviera un estatus diferente" y que la empresa "tiene una historia mucho más larga" que la que se investiga en la causa en la que él está involucrado.



Durante una extensa entrevista con A24, también respaldó la adquisición de vehículos de alta gama que hizo durante su gestión en el Ministerio de Economía: "Son autos que aún hoy se usan. Los precios estaban bien, la compra se hizo por una subasta y por el monto ni siquiera se requería mi firma", detalló.



Además, Boudou aseguró que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner no "vinieron con un proyecto de enriquecimiento personal" sino que llegaron al Gobierno para "transformar el país". En este sentido, el exfuncionario sostuvo que no cree que haya habido corrupción en las licitaciones que se hicieron durante las administraciones kirchneristas "porque entonces sería pensar que en toda la historia argentina todo el sistema de obra pública está relacionado con las coimas".



"Si esto es verdad, es una cuestión mucho más estructural y con muchos más actores, entonces, veámosla completa y veamos qué rol tiene cada uno", aclaró.



En este sentido, Boudou señaló que "siempre que hay un proceso popular se lo persigue por corrupción" y que "hasta a Perón le sacaron los bienes" por causas similares: "A San Martín lo echaron de Lima por corrupto", explicó.



Por otra parte, también reclamó que "la Justicia argentina no tenga más presos sin condena, sean hombre o mujer, en ninguna provincia".



Tras varias semanas en libertad, luego de pasar algunos días detenido en Ezeiza, el ex funcionario consideró que "tal como está diseñado, el sistema judicial es un remedo de la burocracia"