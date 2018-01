Pymes advierten que evalúan despedir empleados para pagar la electricidad

Las empresas industriales podrían reducir personal para afrontar el pago del servicio eléctrico tras "pérdidas millonarias" como consecuencia de las "deficiencias en el servicio de energía eléctrica en combinación con los ajustes tarifarios", alertó la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA).



De ese modo, criticó que "el kilowatt en la Argentina es uno de los más caros de Latinoamérica", por lo cual reclamó a las compañías eléctricas "congelar las tarifas hasta que haya resultados de inversiones".



Calculó que "los aumentos en dos años variaron entre el 500 y el 1.000 por ciento" y apuntó que las pequeñas y medianas empresas industriales "podrían reducir su personal para hacer frente al pago del servicio eléctrico luego de pérdidas millonarias por falta de producción que afrontaron durante el actual período estival".



Argumento que ello es "consecuencia de las deficiencias en el servicio de energía eléctrica en combinación con los ajustes tarifarios".



Puntualizó, además, que "ante el atraso del pago de factura por un día, las empresas eléctricas cobran un 10% de interés".



"A pesar de temperaturas más bajas que el año pasado y una caída de la demanda, los usuarios afectados por cortes de luz ascendieron 63%", alertó IPA.



El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, sostuvo que hay "ausencia de inversiones en las redes de baja y media tensión que proveyeron servicio deficiente o directamente dejaron sin energía eléctrica a las pymes".



Según un informe técnico elaborado por el IPA, "la demanda residencial a nivel nacional cayó un 2,3% en la medición interanual".



"En el IPA estamos recibiendo una gran cantidad de casos en los que la falta de energía eléctrica generó descalabros en las finanzas de las empresas, que perdieron producciones, no pudieron cumplir con compromisos de ventas, y que además debieron hacerle frente a los aumentos que en el término de dos años superaron el 800%", enfatizó Rosato.



Puntualizó, en tanto: "Tuvimos siete cortes totales y 25 caídas de tensión eléctrica".



"Cada vez que sucedió uno de los 32 episodios, se generaron desperdicios de la materia prima. Esas pérdidas no tienen reintegro de parte de nadie, son todos costos que salen del bolsillo de la empresa y no son a favor de nadie", cuestionó Rosato.