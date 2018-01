Sigue la polémica: ¿Delfino perjudicó a River con penal que le otorgó a Huracán?

Pasadas las horas, la polémica sobre el penal que Germán Delfino le dio a Huracán frente a River continúa. La acción fue clave en el partido ya que Ignacio Pussetto la cambió por el único gol del encuentro, dándole la victoria al equipo de Parque Patricios.



"Tuvimos oportunidades de convertir pero no fuimos efectivos, hoy ellos en una pelota larga, en un detalle que fallamos nos cobran penal que para mí no fue y perdimos un partido increíble", aseguró Marcelo Gallardo en rueda de prensa tras el juego disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.



"Recibimos el gol en un momento inesperado y eso nos golpeó, porque los jugadores se dieron cuenta de que no había sido penal, además el campo de juego estaba difícil para jugar y ellos defendieron bien y buscaron un partido friccionado", añadió Gallardo.



Sobre los 27 minutos del primer tiempo, Ricardo Noir cayó en el área tras un roce con Gonzalo Montiel, el árbitro Delfino interpretó que fue penal y sancionó la falta que Pussetto cambió por gol con un remate al medio del arco.



Por su parte, el entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro, aseguró que "en el penal veo que Noir (Ricardo) gira y lo toman de la camiseta. Es un penal que te pueden cobrar o no, para mí fue más penal una mano en el segundo tiempo que el primero que cobra".