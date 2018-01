Los decepcionantes números del refuerzo más caro de la historia de River en su debut

El debut de Lucas Pratto estuvo muy lejos de lo esperado por el hincha de River. En 23 minutos, el delantero apenas entró en el circuito de juego del equipo de Marcelo Gallardo y apenas pisó el área en contadas ocasiones.







Las estadísticas del partido de Pratto ante Huracán es un cero en todos los casilleros. No le pegó al arco, no habilitó a ningún compañero, no cayó en off side, no pateó corners ni tiros libres, nada. El "Oso" se movió lejos del área rival y apenas pudo hacer las veces de pivote en algunas jugadas aisladas.



El pase más caro de la historia de River, u$s 14,2 millones, estuvo en duda toda la semana y finalmente fue el banco de suplentes. Su ingreso lleno de ilusión a los hinchas de River de poder dar vuelta la historia frente a Huracán, algo que finalmente no pudo plasmarse ni en el marcador ni en el juego.