La Bancaria tildó de "ilegal" la decisión del Gobierno de eliminar aporte compulsivo para el gremio

La Bancaria repudió la decisión del Gobierno que dio por finalizada la vigencia de la "cuota solidaria" que debían aportar en forma compulsiva al sindicato los empleados del sector financiero no afiliados y en ese marco, denunció que el Poder Ejecutivo "pretende modificar un acuerdo con fuerza de ley".



Según explicó el ministerio de Trabajo, "dicha contribución solidaria resulta ser un aporte que, si bien la ley lo considera obligatorio para todos los trabajadores no afiliados, posee como características el ser extraordinario, es decir no permanente, como si lo es lo cuota sindical que mensualmente se retiene a los trabajadores afiliados".



"El sector empresario pretende un conflicto sin límites. El 1 de febrero veremos las decisiones a adoptar. Mientras no se firme otro acuerdo, rige el vigente", sostuvo el secretario de prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe.



Asimismo, señaló que la medida es carácter ilegal y que apunta a modificar un acuerdo con fuerza de ley. "Se busca afectar a la asociación bancaria. Es una medida extorsiva", remarcó en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10.



En otro orden, Berrozpe se refirió a la negociación paritaria para este año y dijo que el Gobierno pretende que el sindicato bancario se amolde a sus pretensiones, al tiempo que agregó que rechazan el ofrecimiento del 9% para 2018.



"No nos van a extorsionar, no vamos a ceder el salario de los trabajadores bancarios. Lo que más nos interesa es el aumento salarial para los trabajadores que representamos", destacó.