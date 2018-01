Nuevas ventas de bancos oficiales ayudaron a contener al dólar, que subió sólo cinco centavos a $ 19,90

Luego de cerrar estable el viernes, el dólar retomó su tendencia alcista y avanzó cinco centavos este lunes a $ 19,90 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



En algunas entidades financieras, como en Galicia, se volvió a acercar a los $20 al venderse a $19,95.



Fue en sintonía con el segmento mayorista donde operan los grandes jugadores del mercado, la divisa subió dos centavos a $ 19,61 tras dos bajas consecutivas.



El Banco Nación, en tanto, cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 19,58 vendedor para la transferencia, y el billete siguió en 19,80 vendedor.



En el mercado, atribuyen este tibio repunte a que las ventas de bancos oficiales impidieron un avance mayor pese a que, durante el fin de semana, el titular del Banco Nación negó que "hubiera alguna instrucción por parte de la autoridad monetaria para la venta de dólares" y señaló que "las operaciones realizadas el jueves pasado (ese día, la divisa bajó siete centavos a $19,615) fueron por cuenta propia".



La moneda norteamericana operó con una menor volatilidad y con un recorrido mixto que mostró una tendencia a la suba sobre el final que fue abortada por la renovada presencia de la banca pública en el mercado.



Los mínimos se anotaron a media mañana cuando puntuales órdenes de venta lograron que el tipo de cambio tocara los $ 19,58. Las necesidades de cobertura fueron revirtiendo la flojedad inicial y ejercieron cierta presión sobre los precios que fueron trepando hasta alcanzar máximos en los $ 19,64 a poco de comenzado el último tramo de la sesión. La presión compradora se acentuó sobre el final generando una suba que fue abortada por la irrupción de bancos oficiales con ventas que volvieron a colocar el valor del dólar a la cotización del cierre.



En este contexto, el volumen operado en el "MULC" retrocedió un 18% hasta los u$s 766 millones.



El analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó que "el tramo de enero vuelve a exigir que las intervenciones oficiales mantengan acotada la evolución del tipo de cambio, corrigiendo con ventas una suba que lo haría finalizar el mes bastante por encima de los $ 19,60".



Comentó que "la demanda por cobertura se mantiene activa y presiona sobre la cotización en un contexto que ya descuenta que el nuevo rango del dólar se ha instalado en el mercado con escasas chances de modificarse en el corto plazo".



Por su parte, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambio puntualizó que "el negocio de los operadores sigue pasando, además de las compra-ventas de la divisa para atender obligaciones del comercio exterior- por obtener pesos para invertir en tasas de interés en el mercado secundario de Lebac, con tasas cortas de 27%TNA y la más larga a 25,10%TNA. El volumen operado fue el equivalente en pesos de un total de dólares de u$s 784 millones".



En la plaza paralela, por su parte, el blue subió cinco centavos y pasó los $ 20, hasta terminar a $20,03, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió dos centavos el viernes a $ 19,62.



En el segmento de futuros Rofex, donde se operaron u$s 720 millones, casi el 60% fue en "roll-over" de enero a $ 19,614 a febrero a $ 19,945 a una tasa de 21,9%TNA. El plazo más largo operado fue septiembre, que cerró a $ 22,1600 con una tasa de 19,7%TNA.



El sábado, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, negó que "hubiera alguna instrucción por parte de la autoridad monetaria para la venta de dólares" y señaló que "las operaciones realizadas el jueves pasado (ese día, la divisa bajó siete centavos a $19,615) fueron por cuenta propia".