Independiente busca un triunfo ante Estudiantes que lo meta en zona de Libertadores

Independiente, campeón vigente de la Copa Sudamericana, irá como local por su primera victoria de año cuando enfrente a Estudiantes La Plata por la 13ra. fecha de la Superliga.



El partido se disputará en el estadio Libertadores de América desde las 21.15, será controlado por Jorge Baliño y televisado por Fox Sports Premium.



El club de Avellaneda, que retuvo en su cargo al entrenador Ariel Holan, no logró un triunfo aun en lo que va del año luego de los empates en amistosos ante Gimnasia La Plata (0-0) y Racing Club (2-2), con caída y victoria por penales, respectivamente.



Además, el pasado miércoles igualó con Rosario Central en su casa por 1 a 1 en el postergado de la fecha 11.



Independiente, con 22 unidades en la Superliga, necesita la victoria para no quedar relegado en la lucha por el campeonato que tiene a Boca (33) como líder. La distancia que los separa es de 11 puntos.



El "Rojo", que cerró las incorporaciones de Emmanuel Brítez, Braian Romero, Jonathan Menéndez y Gonzalo Verón, a la espera de Silvio Romero, buscará mejorar su rendimiento como local ya que sobre seis partidos ganó tres, empató dos y perdió uno.



La formación no fue confirmada por Holan porque tiene varios futbolistas lesionados, cuestión que lo obligará a realizar cambios. El defensor venezolano Fernando Amorebieta, quien fue reemplazado en el duelo ante Central, quedó descartado por una distensión del recto anterior en el cuádriceps de la pierna izquierda. Su lugar sería ocupado por Brítez.



EL DT aguardará por la evolución del central Alan Franco (distensión en el gemelo izquierdo), de lo contrario se mantendrá Nicolás Figal, y el volante Martín Benítez con una molestia en el cuádriceps de la pierna derecha.



Por su parte, Estudiantes La Plata, de campaña irregular con 17 unidades, no gana desde la 11ma. fecha y con un éxito se instalará en la zona de clasificación para las copas.



El defensor Matías Ruíz Díaz quedó descartado por un edema en el soleo y su lugar sería ocupado por un histórico del plantel como Leandro Desábato. La inclusión del ex-Quilmes cambiará el dibujo táctico del entrenador Lucas Bernardi quien dejará el 4-1-4-1 para la utilización del 5-3-2 en un plantel con caras nuevas.



Una de ellas será el mediocampista Gastón Ramírez, proveniente de Godoy Cruz de Mendoza, quien hará su debut en Estudiantes.



El historial favorece a Independiente con 68 triunfos, 50 derrotas y 51 empates sobre 169 cotejos.